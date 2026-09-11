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Reacciones a la movilización

El sindicato médico extremeño respalda la huelga indefinida y denuncia el exceso de jornada de los facultativos: "Son horas fantasma"

La secretaria general, María José Rodríguez, avisa de que "todo tiene un límite" tras meses de movilizaciones sin acuerdo

Un instante de la huelga de médicos en Cáceres. En la imagen, la secretaria general de Simex, María José Rodríguez.

Un instante de la huelga de médicos en Cáceres. En la imagen, la secretaria general de Simex, María José Rodríguez. / E. P.

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Los médicos extremeños están llamados a secundar desde el próximo 28 de octubre la huelga indefinida convocada a nivel nacional contra el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario. El Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex) respalda la movilización y mantiene las reivindicaciones que el colectivo viene planteando desde hace meses.

"Las reivindicaciones siguen siendo las mismas, lo que ha cambiado es el escenario", explica María José Rodríguez, secretaria general de Simex, después de que el Gobierno haya aprobado el proyecto y este haya pasado a su fase parlamentaria.

Reclamaciones

Una de las principales reclamaciones se refiere a la jornada laboral. El sindicato denuncia que los médicos, además de la jornada ordinaria, tienen que realizar guardias obligatorias que elevan considerablemente el número de horas trabajadas. "No tiene razón de ser que dentro del mismo ámbito haya profesionales con distintos tipos de jornadas y, por tanto, distintos tiempos de descanso y conciliación", señala Rodríguez.

María José Rodríguez, secretaria general de Simex.

María José Rodríguez, secretaria general de Simex. / E. P.

Simex reclama que ese exceso de jornada tenga un mayor reconocimiento, también de cara a la jubilación. "Son horas fantasma", afirma su secretaria general, que critica que esas horas tengan efectos fiscales y de cotización, pero no el reconocimiento laboral que demanda el colectivo.

Tras meses de movilizaciones

La convocatoria llega después de meses de movilizaciones sin acuerdo con el Ministerio de Sanidad. "Yo creo que se ha jugado al desgaste, pensando que finalmente íbamos a ceder, pero todo tiene un límite", sostiene Rodríguez.

Noticias relacionadas y más

En Extremadura, según los datos manejados por Simex, el seguimiento medio de anteriores huelgas médicas ha superado el 20%, una cifra que el sindicato considera significativa teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de las guardias y los servicios mínimos.

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