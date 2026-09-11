La UEx estrena Estatutos: mandato único de seis años para el rector, paro académico y una Casa del Estudiante en cada campus

La Universidad de Extremadura (UEx) estrena desde este sábado una nueva norma básica de funcionamiento. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este viernes el Decreto 163/2026, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la institución, una extensa regulación de 191 artículos que introduce cambios en el gobierno universitario, los derechos de los estudiantes, el personal, la docencia y la investigación. El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Los nuevos Estatutos sustituyen a los que regían la universidad desde 2003, modificados posteriormente en 2010, y responden a la obligación de adaptar la organización de la UEx a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023. El texto había recibido el visto bueno del Claustro universitario en diciembre del pasado año y posteriormente ha pasado el control de legalidad de la Junta de Extremadura.

Modificaciones más relevantes

Una de las modificaciones más relevantes afecta a quien ocupe el Rectorado. A partir de ahora, el mandato del rector será de seis años, improrrogable y no renovable. Para optar al puesto no bastará con ser catedrático: las personas candidatas deberán contar además con tres sexenios de investigación, cuatro quinquenios docentes y acreditar cuatro años de gestión en un órgano unipersonal.

Así ha sido el solemne Acto de Apertura del curso académico 2025/2026 de la Universidad de Extremadura / David Guilherme

La elección continuará realizándose mediante sufragio universal ponderado de la comunidad universitaria. Si concurre una única candidatura, tendrá que superar el 40% de los votos ponderados para resultar elegida inicialmente. Si fracasa y vuelve a ser la única en una nueva convocatoria, el umbral baja al 20%. El rector, además, quedará exento de actividad académica durante su mandato y no podrá presentarse a procesos de promoción académica ni formar parte de una comisión de promoción. También podrá disponer de un máximo de dos personas como personal eventual de confianza o asesoramiento.

Salud mental y paro académico

Los estudiantes ocupan una parte destacada de la nueva regulación. Los Estatutos reconocen expresamente como derecho la orientación psicopedagógica y el cuidado de la salud mental y emocional, y obligan a la Universidad, en colaboración con la Junta, a ofrecer servicios de prevención y bienestar emocional y de orientación profesional.

También queda reconocido el derecho al paro académico, que podrá ser total o parcial y cuya declaración corresponderá al órgano de representación de los estudiantes. El Consejo de Gobierno tendrá que desarrollar las condiciones y el procedimiento para ejercerlo.

Vida diaria universitaria

La relación de derechos incorpora además cuestiones muy concretas de la vida diaria universitaria: los alumnos tendrán derecho a disponer de espacios de estudio con horarios ampliados durante los periodos de exámenes y a que exista una Casa del Estudiante en cada campus, concebida como espacio de convivencia, servicios y actividades sociales y culturales. La UEx cuenta actualmente con los campus de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.

Se contempla igualmente una política asistencial propia para que la situación económica no impida estudiar en la universidad, con posibilidades de exención parcial o total de precios públicos y otros derechos académicos que complementen las ayudas estatales y autonómicas.

De 120 a 240 horas lectivas

Los Estatutos fijan también el marco de dedicación del profesorado funcionario a tiempo completo: tendrá asignadas entre un mínimo de 120 y un máximo de 240 horas lectivas por curso académico. La Universidad evaluará periódicamente la calidad de su actividad docente y los estudiantes tendrán participación en esa evaluación.

David Guilherme

Otra de las reglas afecta a la temporalidad. El profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 8% de la plantilla docente e investigadora, aunque quedan fuera de ese cálculo los asociados de Ciencias de la Salud, los ayudantes doctores y el personal investigador sin competencias docentes.

"Preferentemente presencial"

En cuanto a la enseñanza, los Estatutos establecen que la docencia será "preferentemente presencial", aunque permiten expresamente su impartición de forma virtual o híbrida.

Para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios se reconoce una carrera profesional que permitirá progresar de grado, categoría, escala o nivel sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. Esa progresión atenderá, entre otras cuestiones, a la trayectoria profesional, la calidad del trabajo, la formación y la evaluación del desempeño.

Centros de la UEx en el extranjero

La nueva regulación también refuerza la internacionalización. La Universidad podrá crear centros en el extranjero para impartir títulos oficiales y propios y potenciará titulaciones conjuntas con universidades de otros países, doctorados en cotutela, programas de movilidad y medidas para atraer talento internacional.

Además, la UEx podrá impulsar empresas surgidas de su propia actividad investigadora. Cuando participe en empresas de base tecnológica creadas a partir de la I+D+i de profesores o estudiantes, su presencia en el capital deberá alcanzar como mínimo el 10%.

Los Estatutos disponen ahora de un año para adaptar toda la normativa interna de la Universidad al nuevo marco. En cuanto a los cargos electos que se encuentren en situaciones anteriores a la LOSU, se establece un régimen transitorio: quienes estuvieran en su primer mandato de cuatro años podrán, al terminarlo, concurrir a otro de seis años, mientras que quienes estén ya en un segundo mandato podrán concluirlo pero no optar a una nueva reelección.