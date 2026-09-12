El 97% de los edificios de Extremadura tiene barreras para las personas en silla de ruedas

Salir de casa, abrir el portal o coger el ascensor son gestos cotidianos para buena parte de la población, pero para más de 61.400 extremeños con movilidad reducida pueden convertirse en una carrera de obstáculos. Según la primera edición del Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios, solo el 3% de los cerca de 423.000 edificios residenciales de Extremadura (unos 12.700 inmuebles) tiene un recorrido accesible desde la calle hasta la puerta de la vivienda para una persona en silla de ruedas, mientras que el 97% restante presenta, al menos, una barrera arquitectónica.

Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Estefanía Sánchez reconoce que el porcentaje les parece «poco» y resulta llamativo teniendo en cuenta que la comunidad cuenta con normativa específica en materia de accesibilidad desde 1997, actualizada en varias ocasiones para mejorar sus exigencias. El colegio, no obstante, no maneja datos propios sobre el grado real de accesibilidad del parque residencial extremeño.

Presentado con motivo del Día Europeo de la Vida Independiente, el estudio pone el foco en un problema que empieza antes incluso de cruzar el portal. En Extremadura, el 66% de los inmuebles no son accesibles desde la calle hasta la entrada y, en casi la mitad de los casos, el obstáculo es un simple escalón. Cuando existe una rampa, no siempre resuelve el problema: el 40% carece de barandilla.

Desde el punto de vista técnico, Sánchez apunta que las barreras más habituales en las viviendas y edificios residenciales son los desniveles, tanto en el acceso como entre plantas, además de los problemas dentro de baños y aseos. En concreto, sostiene que estas dificultades se dan principalmente en edificaciones antiguas, construidas antes de que los criterios de accesibilidad formaran parte central del diseño residencial.

El portal concentra buena parte de las dificultades. Aunque la mayoría de las puertas de entrada tienen una anchura suficiente, el 61% de las fincas no son accesibles en esta zona. En el 47% de los casos, las puertas no se sostienen solas o no se cierran lentamente, mientras que en un 30% resultan difíciles de abrir por su peso. A ello se suman elementos básicos que quedan fuera del alcance de muchas personas: solo el 42% de los porteros automáticos están a una altura adecuada para una persona en silla de ruedas y tres de cada cinco buzones son inalcanzables.

Ascensores

Disponer de ascensor tampoco garantiza la accesibilidad. En el 23% de las fincas extremeñas no existe y, cuando lo hay, el 43% presenta un desnivel que no se salva de forma adecuada. Ya en el interior, el informe detecta puertas pesadas, botones demasiado altos, tiempos de cierre insuficientes o falta de espacio. En conjunto, el 64% de los ascensores no cumple los criterios de accesibilidad física para su uso en silla de ruedas.

Precisamente, la instalación de ascensores es una de las intervenciones más complejas en los bloques antiguos. Aun así, el Colegio Oficial de Arquitectos considera que existe margen de adaptación. «Con una buena inversión económica se puede conseguir mucho», defiende Sánchez, que recuerda que ya existe normativa que permite colocar ascensores por el exterior del edificio. Esta posibilidad añade, resulta «crucial» en conjuntos residenciales en los que no se dejó previsión para instalar uno.

Por su parte, las escaleras no siempre ofrecen una alternativa segura para las personas con movilidad reducida, ya que tres de cada cinco no disponen de barandillas a ambos lados. La directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Cristina Pallàs, sostiene que «una vida libre e independiente empieza en lo más cotidiano: poder entrar y salir de casa sin ayuda». Cuando el entorno no está preparado, añade, esa autonomía «se diluye» y puede convertir a las personas afectadas en «prisioneras de su propio hogar».

El barómetro evidencia también una brecha entre la percepción de quienes sufren las barreras y quienes no conviven con ellas. Los extremeños sin problemas de movilidad puntúan la accesibilidad de sus edificios con un 6,6, pero la nota baja hasta el 5,1 cuando la valoración la hacen personas con movilidad reducida.

Financiación

Esa diferencia de percepción convive con la escasez de recursos y de iniciativa en muchas comunidades de propietarios. El 69% de los edificios no ha acometido mejoras de accesibilidad en los dos últimos años y el 56% no prevé hacerlo a corto plazo. El coste económico aparece como uno de los principales frenos, ya que el 84% considera difícil adaptar un edificio para que pueda ser utilizado por una persona en silla de ruedas.

En este sentido, Sánchez señala que el principal obstáculo para acometer estas obras es el dinero. Después aparecen las cuestiones jurídicas, como los acuerdos en comunidades de propietarios o la ocupación de espacios comunes, y, en último lugar, las dificultades técnicas. En su opinión, las ayudas públicas son «justas», especialmente después de que las últimas convocatorias agotaran sus fondos casi el mismo día de abrirse el plazo de solicitud. «Entendemos que no se está invirtiendo lo suficiente en accesibilidad», señala.

La representante del Colegio Oficial de Arquitectos también defiende que los proyectos visados por la institución garantizan el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad. Posteriormente, la supervisión de la ejecución corresponde a los ayuntamientos y a los arquitectos responsables de las oficinas de urbanismo, que deben comprobar que la obra se ajusta al proyecto aprobado. El visado, apunta, permite además aplicar criterios homogéneos de accesibilidad en todo el territorio extremeño.

Para Sánchez, el reto pasa ahora por reforzar la inversión pública y revisar el reparto territorial de las ayudas en una comunidad envejecida, dispersa y con un parque residencial en el que muchos edificios fueron construidos antes de que la accesibilidad se incorporara como una exigencia básica.