Abascal promete nuevas bajadas de impuestos en Extremadura en los Presupuestos de 2027

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comprometido este viernes nuevas bajadas de impuestos en Extremadura y ha asegurado que cada presupuesto que apruebe su partido en las comunidades autónomas donde gobierna junto al PP irá acompañado de una rebaja fiscal.

El anuncio afecta directamente a Extremadura, una de las cuatro regiones en las que ambas formaciones comparten gobierno, junto a Andalucía, Aragón y Castilla y León. Con los Presupuestos extremeños de 2027 ya en el horizonte, Abascal ha dejado claro cuál será una de las condiciones que Vox trasladará a las próximas cuentas autonómicas.

Bajada de impuestos

"Cada presupuesto que se apruebe irá acompañado de una bajada de impuestos", ha afirmado durante unas jornadas celebradas en el Congreso de los Diputados sobre desregulación y crecimiento económico.

Abascal ha ido incluso más allá al referirse específicamente a la comunidad extremeña y ha asegurado que, cuando finalice el mandato, Extremadura será la región de España "con menos presión fiscal para el conjunto de la población".

El compromiso llega poco más de un mes después de la aprobación definitiva de los Presupuestos autonómicos para 2026, unas cuentas pactadas por PP y Vox que ya incorporaron nuevas medidas fiscales. Entre ellas figura una rebaja de 0,25 puntos en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF, para situarlos en el 7,75% y el 9,75%, respectivamente.

"Un electroshock" fiscal

El líder nacional de Vox ha realizado estas declaraciones en un acto en el que ha participado el economista estadounidense Arthur Laffer, conocido por la denominada curva de Laffer y que fue asesor económico durante la presidencia de Ronald Reagan.

Abascal ha defendido que España necesita "un electroshock en las políticas económicas", basado en una rebaja fiscal "como nunca antes se ha visto" y acompañada de una simplificación de la normativa.

El anuncio se produce, además, cuando Vox Extremadura ya trabaja en la preparación de las cuentas autonómicas de 2027. Su portavoz parlamentaria, Inés Checa, aseguró esta misma semana que el partido está trabajando "duro" para que los próximos presupuestos sean "todavía mejores" que los aprobados para 2026.