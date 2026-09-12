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Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este sábado, 12 de septiembre.

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  2. Cinco localidades extremeñas, entre las más cálidas de España de madrugada con más de 32 grados
  3. Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
  4. Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
  5. La Justicia obliga al SES a reconocer como fijo a un celador al que excluyó de la estabilización
  6. Hasta 50 euros al día por estar en formaciones: las nuevas ayudas del Sexpe para desempleados en Extremadura
  7. El rincón extremeño del torero José María Manzanares: la finca donde desconecta entre recuerdos familiares
  8. Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura

Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este sábado, 12 de septiembre.

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