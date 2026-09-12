Crimen de Francisca Cadenas: a dos días de la reconstrucción la participación de los hermanos investigados sigue en el aire

A dos días de la fecha fijada por el juez de Villafranca de los Barros para la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas, la vecina de 59 años de Hornachos desaparecida en mayo de 2017 y cuyos restos óseos fueron hallados casi 9 años después en casa de dos vecinos de la víctima, la participación de los investigados por su asesinato sigue en el aire.

Los hermanos, Julián -autor confeso- y Manuel González -que niega su implicación en la muerte- tienen la obligación de estar presentes al tratarse de una comparecencia judicial, pero no a intervenir de forma activa en la reconstrucción. Sus abogados, José Duarte y Aurelia Martín, respectivamente, les han aconsejado a ambos que colaboren, siempre que se respeten las garantías del derecho de defensa, pero ellos tienen la última palabra. Serán los investigados los que tomen la decisión este lunes, cuando regresen a su casa en Hornachos desde la prisión Sevilla II en Morón de la Frontera. «Nosotros no los podemos obligar», afirma Duarte.

Los abogados, que plantean la defensa de manera conjunta, habían solicitado que Manuel fuera puesto en libertad provisional para participar en la reconstrucción. Además, como avanzó el canal de sucesos de Prensa Ibérica, grupo editor de este diario, también pidieron al juez instructor que suspendiera esta diligencia, después de que no se les permitiera entrevistarse con sus defendidos en el centro penitenciario para prepararla. Tras la negativa de la prisión a permitirles el encuentro con los investigados, interpusieron una denuncia contra los responsables del centro penitenciario ante la Policía Nacional.

El juez de Villafranca de los Barros, sin embargo, rechazó su petición y mantuvo la reconstrucción para este lunes, alegando que esta diligencia se acordó el pasado 21 de julio, por lo que las defensas han tenido suficiente tiempo para prepararla, así como por la «complejidad» del dispositivo policial que ha habido con organizar para que se pueda llevar a cabo.

Los letrados se entrevistaron finalmente el pasado miércoles con sus clientes. «Ya no pusieron dificultades tras haberlo denunciado y haberlo puesto en conocimiento del juez instructor», apunta Duarte. La denuncia no se ha retirado y sigue su curso.

El magistrado ha citado a las partes en la vivienda de los investigados, en la calle Nueva y a muy pocos metros de la casa de la familia Meneses Cadenas, a las 9.30 horas. Se desconoce cuándo empezará la reconstrucción del crimen propiamente dicha -hay otras diligencias previstas- y también a qué hora acabará. Podría incluso prolongarse más de un día.

Para la defensa, la hora «más fiel» para llevarla a cabo serían las 23.00 horas, cuando supuestamente sucedieron los hechos. «Era de noche y las luces estaban apagadas cuando entró la guardia civil», alega Duarte, quien defiende la labor de los agentes que estuvieron intervinieron en la investigación en un primer momento. «Estuvieron toda la noche trabajando de manera muy profesional; en un principio se trató como una desaparición voluntaria y también se planteó la posibilidad de que se hubiera desorientado; se investigó a otros sospechosos... No se les puede reprochar nada cuando la UCO ha tardado dos años en descubrir los restos con todo lujo de medios», sostiene el abogado.

La defensa de los investigados cree que, «después de tantos años», la reconstrucción de los hechos tiene una importancia «relativa». En este sentido, recuerdan que el juez, tras tomar declaración a todos los testigos, no consideró necesaria esta diligencia, que estimó pertinente después, cuando la fiscalía y la acusación particular, en manos de Verónica Guerrero, la solicitaron y una vez que llegaron los resultados de las pruebas lofoscópicas (huellas dactilares) y biológicas, que determinaron «que no había semen» en los restos óseos de Francisca.

Archivo para Manuel

En lo que sí se muestran confiados los abogados de los dos hermanos es que, una vez se lleve a cabo la reconstrucción, no solo se ponga en libertad a Manuel González, a quien su hermano, autor confeso, exculpa del crimen, sino que se archive la causa contra él. «No hay ni habrá un solo indicio de criminalidad contra él», defienden Duarte y Martín.

En este sentido, los letrados insisten en que Manuel no estaba en su casa a la hora del crimen que, según esta parte, tuvo lugar sobre las once de la noche del 9 de mayo de 2017. «Si Julián lo confesó y Manuel estaba en el hospital de Mérida, luego fue a una cafetería, participó en la búsqueda de Francisca y no llegó a su casa hasta la una de la madrugada, está más que esclarecido», argumenta.

A este respecto, aseguran que hay testigos que lo sitúan en el bar y una cámara de la autovía en la carretera de vuelta de Mérida después de la supuesta hora a la que Julián acabó con la vida de su vecina. «Eso no lo discute la UCO», subraya Duarte. Además, el abogado añade que uno de los hijos de la propia víctima ha contado que, cuando fue a preguntar por su madre la noche de su desaparición a casa de los hermanos, fue a Julián a quien vio «muy agitado» y a quien escuchó «trasteando», no a Manuel.

En cuanto a los resultados del contenido de los teléfonos móviles, aún pendientes, Duarte y Martín señalan que lo que desvelen, en caso de que así sea, sería «incriminatorio» para el autor confeso, «porque los móviles eran de Julián, los rompió y los tiró a la basura él», como, según la defensa, consta en el informe de la UCO. «Decir que Manuel los rompió es mentira», precisa Duarte en relación con las afirmaciones de las acusaciones pública y particular a este respecto.

Noticias relacionadas

Perdón

El abogado de Julián González asegura que su defendido le insiste en que traslade públicamente su «petición de perdón a la familia y al pueblo de Hornachos y su sincero arrepentimiento». Habrá que esperar al lunes para ver si lo hace personalmente durante la reconstrucción.

La UCO buscará un pozo en la casa de Julián y Manuel González a posible existencia de un pozo tapiado en la casa de los hermanos Julián y Manuel González, investigados por el crimen de Francisca Cadenas, fue una de las hipótesis que más se mencionó después de que se conociera que ambos estaban siendo investigados por su presunta implicación en la desaparición de su vecina nueve años antes. Tras ser citados a declarar en el cuartel de Zafra, los acontecimientos se precipitaron, Julián confesó el crimen y el 11 de marzo se encontraron los restos óseos en una fosa excavada en el pasillo de la vivienda, que había sido tapada de nuevo con baldosas. Entonces, se dejó de hablar del pozo, pero la UCO va a volver a buscarlo este lunes en la vivienda de la calle Nueva, que sigue precintada. De momento, no ha trascendido cuál es el motivo que ha llevado a practicar esta diligencia y si se realizarán otro tipo de comprobaciones en el domicilio u otras propiedades de los dos hermanos. Asimismo, está previsto que durante la jornada también se lleven a cabo, además de la reconstrucción del crimen, otras con testigos, a los que el juez ha citado para recrear los hechos que narraron en sede judicial.

Fuente: La Crónica de Badajoz