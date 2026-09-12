Extremadura vuelve a China en busca de nuevas inversiones industriales y tecnológicas

Extremadura volverá la próxima semana a China en busca de nuevas inversiones industriales y tecnológicas. Una delegación de la Junta recorrerá entre el 14 y el 22 de septiembre siete ciudades del gigante asiático y mantendrá más de una veintena de reuniones con empresas, instituciones y potenciales inversores.

La misión estará encabezada por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, y tendrá como objetivo reforzar las relaciones económicas con China y atraer nuevos proyectos vinculados especialmente a la movilidad eléctrica y su cadena de valor, el hidrógeno verde, las energías renovables y las nuevas tecnologías.

La delegación pasará por Chongqing, Hefei, Wuhu, Shanghái, Hangzhou, Tianjin y Pekín, un recorrido que supondrá más de 5.000 kilómetros de desplazamientos internos. Durante ocho días de actividad está previsto mantener reuniones empresariales y técnicas, visitar organizaciones empresariales y desarrollar diferentes acciones para promocionar Extremadura como destino de inversión.

Uno de los principales actos tendrá lugar en Shanghái, donde la Junta participará en un Foro de Inversión dirigido a compañías tecnológicas, industriales y energéticas interesadas en desarrollar proyectos fuera de China. El encuentro incluirá reuniones bilaterales con potenciales inversores.

La misión concluirá el 22 de septiembre en Pekín con la jornada "Oportunidades de Inversión en Extremadura", a la que la Junta prevé que asistan entre 40 y 50 representantes de empresas e instituciones chinas. La programación contempla también encuentros individuales entre compañías y actividades de contacto empresarial.

El precedente de Hunan Yuneng

Será la segunda misión institucional extremeña a China después de la realizada en octubre de 2024. La Junta vincula aquel viaje con uno de los mayores proyectos industriales captados en los últimos años: la inversión de Hunan Yuneng en Extremadura.

Durante aquella misión, Santamaría y la delegación extremeña visitaron las oficinas centrales de la compañía china. Posteriormente, la empresa formalizó su proyecto en la región, actualmente en fase de construcción y con una inversión próxima a los 800 millones de euros.

La Junta pretende ahora repetir esa estrategia de contacto directo con empresas asiáticas y dar continuidad a las relaciones mantenidas durante los últimos meses.

El Ejecutivo regional dispone desde 2024 de una presencia permanente en China a través de la denominada Antena China o Asian Desk, con actividad en Pekín y Shanghái. Su función consiste en localizar compañías interesadas en implantarse en Europa, organizar reuniones con potenciales inversores y facilitar su contacto con el tejido empresarial e industrial extremeño.

La misión servirá además para retomar contactos establecidos en el Foro Internacional sobre Movilidad Eléctrica e Hidrógeno Verde, cuya tercera edición se celebró el pasado mes de mayo en Badajoz con la participación de más de treinta representantes de empresas asiáticas.

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Con este nuevo viaje, la Junta busca ampliar la cartera de potenciales inversores chinos y captar proyectos que puedan implantarse en Extremadura en sectores considerados estratégicos para el desarrollo industrial de la región.