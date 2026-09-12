Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores

La Junta de Extremadura ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que revise y, si procede, suspenda el régimen aduanero que permite introducir aceite de oliva procedente de países extracomunitarios sin pagar inicialmente aranceles. El Ejecutivo autonómico considera que este mecanismo puede estar alterando el mercado y perjudicando la rentabilidad de los productores extremeños y españoles.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha trasladado este viernes esta reclamación al Gobierno central mediante una carta en la que pone el foco en el denominado régimen de perfeccionamiento activo (TPA), que permite importar mercancías de terceros países sin abonar derechos de importación mientras permanezcan acogidas a ese procedimiento y sean posteriormente objeto de determinadas operaciones.

Aceite de oliva

La Junta cuestiona especialmente su aplicación al aceite de oliva virgen extra y pide al Ministerio que aclare si este producto puede acogerse legalmente al régimen, al considerar que no se somete necesariamente a una transformación que altere su naturaleza.

Además, reclama conocer con detalle las autorizaciones concedidas durante los últimos cinco años, las cantidades de aceite importadas, sus países de procedencia, las transformaciones declaradas y los volúmenes que posteriormente han sido reexportados o han terminado entrando en el mercado europeo.

El foco, en Túnez

El Gobierno extremeño señala especialmente el incremento de las importaciones procedentes de Túnez y sostiene que la entrada de aceite mediante este sistema está ejerciendo presión a la baja sobre los precios en origen.

La Consejería enmarca esta situación en un momento en el que los costes de producción han aumentado y advierte de las consecuencias que podría tener para el sector olivarero extremeño una mayor entrada de producto extranjero en condiciones arancelarias más favorables.

Comisión Europea

Como precedente, la Junta cita la reciente decisión de la Comisión Europea de suspender el régimen de perfeccionamiento activo aplicado al azúcar de caña después de detectar perturbaciones en el mercado comunitario.

Por este motivo, Extremadura reclama al Ministerio que inste a la Comisión Europea a estudiar la suspensión total o parcial de este régimen para el aceite de oliva, además de revisar las operaciones ya autorizadas.

La Junta sostiene que el objetivo es aumentar la transparencia y la trazabilidad de estas importaciones y evitar prácticas que puedan distorsionar el mercado y perjudicar a los productores extremeños.