La Junta asegura que Óscar Puente sigue sin responder tres semanas después de pedirle una reunión por infraestructuras

La Junta de Extremadura sigue sin recibir respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, tres semanas después de solicitarle formalmente una reunión bilateral para abordar las principales infraestructuras pendientes de la comunidad.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha asegurado este viernes que desde el Ejecutivo regional no han obtenido "ninguna respuesta, ninguna" a la carta remitida al ministro el pasado 20 de agosto.

"Le hemos pedido una reunión entre los equipos de la Consejería de Infraestructuras y Transporte y el equipo del Gobierno de España, al nivel que consideren, para hablar de lo que más nos preocupa a los extremeños", ha señalado Ramírez tras la reunión de la Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo celebrada en Mérida.

La petición de la Junta pretende sentar en una misma mesa a ambas administraciones para abordar una larga lista de actuaciones pendientes. Entre ellas figuran la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, la reapertura ferroviaria de la Ruta de la Plata, la conexión Badajoz-Elvas, la electrificación de varias líneas ferroviarias o las inversiones en el Aeropuerto de Badajoz.

También se encuentran entre las reivindicaciones autonómicas las actuaciones en la autovía Cáceres-Badajoz, la EX-A1 y las carreteras N-430, N-432 y N-435, además de mejorar las conexiones por carretera con Portugal.

"Deslealtad institucional"

Ramírez ha elevado este viernes el tono contra el Ministerio y ha acusado al Gobierno central de actuar con "deslealtad institucional". El consejero sostiene que las competencias estatales que tienen incidencia en Extremadura no solo están "desatendidas", sino también "desoídas". "Si no nos sentamos en una mesa a tratar los problemas es muy complicado gobernar", ha afirmado Ramírez, que ha reprochado al Ejecutivo central que actúe, a su juicio, de forma unilateral.

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La Junta ya reclamó en agosto que esa reunión sirviera para establecer compromisos concretos, calendarios y financiación para las principales actuaciones estatales pendientes en Extremadura.