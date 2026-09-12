La Junta simplifica las ayudas para obras y empleo agrario de los ayuntamientos extremeños

La Junta de Extremadura prepara una nueva regulación de las ayudas destinadas a los ayuntamientos y entidades locales para financiar materiales y medios auxiliares de las obras vinculadas al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA). El cambio busca reducir la carga burocrática de los municipios y agilizar la concesión de unas subvenciones que este año contarán con 5.469.180 euros.

La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias ha sometido el proyecto de decreto a consulta pública y sugerencias desde este sábado y hasta el próximo viernes. Por tanto, la nueva regulación todavía no está aprobada y podrá sufrir modificaciones antes de su publicación definitiva en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Las ayudas autonómicas complementan las que concede el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para contratar a personas desempleadas del medio rural. Mientras que la aportación estatal se destina fundamentalmente a sufragar esas contrataciones, la Junta financia los materiales y medios auxiliares necesarios para ejecutar las obras y servicios de interés general y social incluidos en los proyectos aprobados por el organismo estatal.

Menos documentación

Una de las principales novedades será la simplificación de la justificación de las subvenciones. Hasta ahora las entidades beneficiarias tenían que acreditar ante la Junta los gastos realizados mediante la correspondiente cuenta justificativa. El nuevo modelo pretende aprovechar las comprobaciones que ya efectúa el SEPE y evitar que los ayuntamientos tengan que aportar nuevamente documentos o información que ya obran en poder de las administraciones.

Así, una vez que el organismo estatal compruebe que el proyecto se ha realizado correctamente y considere justificada su propia subvención, la Junta utilizará esa decisión como referencia para acreditar el cumplimiento de los objetivos de su ayuda. El decreto también permitirá sustituir determinada documentación por una declaración responsable y evitará reclamar documentos que la Administración pueda consultar directamente.

Con respecto a los plazos, la Junta prevé con esta nueva regulación reducir a tres meses el periodo máximo para resolver y notificar la concesión, frente al procedimiento vigente hasta ahora. Además, las solicitudes pasarán a tramitarse íntegramente por vía electrónica.

Para la primera convocatoria incluida en el propio decreto, los ayuntamientos dispondrán de 20 días desde su publicación en el DOE para pedir las ayudas. Cada entidad tendrá que presentar una solicitud diferenciada por cada subvención del SEPE que haya recibido cuando exista más de una concesión.

Dotación económica

El presupuesto reservado para esta primera convocatoria asciende a 5.469.180 euros, con cargo a las cuentas autonómicas de 2026. La cantidad es prácticamente idéntica a la finalmente distribuida en la convocatoria anterior, ya que el pasado enero la Junta concedió 5.469.563,49 euros, apenas 383 euros más, para financiar materiales y medios auxiliares de actuaciones del AEPSA.

Aquella resolución benefició a 370 entidades locales extremeñas y dejó patente el alcance territorial del programa, con ayudas repartidas entre municipios y entidades locales menores de las dos provincias. Entre los perceptores figuraban desde las dos capitales provinciales hasta numerosos pequeños municipios rurales.

Pese al cambio normativo, la cantidad que recibirá cada entidad seguirá vinculada a la subvención que previamente le haya concedido el SEPE para contratar trabajadores. El crédito disponible se repartirá proporcionalmente en función de esas ayudas estatales y, en ningún caso, la aportación autonómica podrá superar el presupuesto aprobado para materiales y medios auxiliares.

En esta línea, indicar que las subvenciones se abonarán mediante un único pago tras dictarse la resolución de concesión, sin que los ayuntamientos tengan que constituir garantías por ese anticipo.

Las ayudas del SEPE

Aunque la convocatoria autonómica corresponde al ejercicio 2026, las entidades que podrán acceder a ella serán aquellas que hayan sido beneficiarias durante 2025 de las ayudas del SEPE vinculadas al AEPSA. El decreto establece además un régimen transitorio para que las solicitudes ya presentadas conforme a la regulación anterior puedan incorporarse al nuevo procedimiento.

La nueva norma sustituirá al decreto que regula estas subvenciones desde 2020, al argumentar la Junta en el borrador que la experiencia acumulada durante estos años ha puesto de manifiesto la necesidad de "simplificar y racionalizar" la gestión, reduciendo trámites y aprovechando la información que ya manejan las distintas administraciones.

El Ejecutivo autonómico mantiene asimismo que estas actuaciones contribuyen a fijar población en el medio rural, al favorecer la contratación de personas desempleadas y permitir a las entidades locales acometer obras y servicios de interés general. La misma finalidad ya sustentó la última convocatoria, publicada el pasado año y resuelta definitivamente en enero.