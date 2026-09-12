La Junta y los transportistas se reunirán a final de mes para revisar el contrato escolar

La Junta de Extremadura y los transportistas se reunirán a finales de septiembre para empezar a revisar el contrato del transporte escolar de cara al próximo curso. El encuentro, ya acordado entre ambas partes y pendiente únicamente de concretar la fecha, servirá para abordar los cambios que el sector considera necesarios tras los problemas registrados este verano con la contratación de las rutas.

Empresarios de Transporte Asociados (Etransa) llevará a esa reunión una revisión que no se limite a los precios. La organización quiere plantear también cambios en las condiciones de los contratos y en una normativa que considera "obsoleta", con el objetivo de adaptar el servicio a la realidad actual de las empresas, los vehículos y los costes.

"Queremos empezar a trabajar de cara a un nuevo contrato, ya de los normales, sin ser contratos de emergencia, para revisar todas estas cosas y que no vuelva a suceder lo que está sucediendo", explica a este diario Nerea Carpintero, secretaria general de Etransa. La cita, prevista previsiblemente en torno al 25 de septiembre, llega después de que Educación se haya visto obligada este verano a recurrir a sucesivas contrataciones de emergencia para garantizar el transporte escolar desde el inicio de las clases.

Más que una revisión de precios

Las empresas vienen reclamando desde hace tiempo una actualización económica de determinadas rutas ante el incremento de costes que han experimentado el combustible, los salarios, los talleres o la adquisición de vehículos. Sin embargo, Carpintero insiste en que la solución no puede limitarse a elevar las cuantías. "No es cuestión solamente de precio, que también, sino de condiciones", sostiene.

Etransa considera que algunas de las exigencias que regulan actualmente estos servicios han quedado superadas por los cambios experimentados en las últimas dos décadas. "Estamos hablando de una normativa de hace más de 20 años. Los servicios han cambiado muchísimo, las prestaciones no son las mismas y toda esa normativa hay que adecuarla", añade.

La intención de Etransa es aprovechar las conversaciones que comenzarán este mes para avanzar hacia una contratación que dé mayor estabilidad a las empresas, al tiempo que se adapte a los costes y características actuales del servicio. Las propuestas deberán encajar, en cualquier caso, en las disponibilidades presupuestarias y en la normativa que regula la contratación pública.

"Entendemos que hay una cuestión de presupuestos y otra de normativa y que la Administración tendrá que ver qué viabilidad tiene cada cosa, pero por lo menos esperamos llegar a un entendimiento", señala Carpintero.

Evitar las urgencias de este verano

Las conversaciones llegan después de un verano especialmente complicado para el transporte escolar. La licitación ordinaria de 356 rutas sufrió un retraso después de detectarse una contradicción en la documentación facilitada a las empresas, lo que obligó a ampliar los plazos del procedimiento.

Ante la imposibilidad de que esos contratos estuvieran resueltos antes del comienzo de las clases, Educación tuvo que recurrir a sucesivas convocatorias de emergencia para garantizar que los autobuses pudieran salir desde el primer día.

El procedimiento ordinario sigue ahora su curso una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas. El sector desconoce todavía cuántas empresas han concurrido finalmente y cuántos recorridos han recibido propuestas. "Los transportistas se han presentado a las rutas que les han interesado y a las que no, no, pero todavía no sabemos cuántos se han presentado", señala la secretaria general .

Más estabilidad para invertir y contratar

Precisamente la falta de estabilidad ha sido una de las principales preocupaciones expresadas por los transportistas durante las últimas semanas. Las empresas que han asumido servicios de emergencia han tenido que disponer de vehículos y conductores sin saber con exactitud cuánto tiempo mantendrán esas rutas, ya que pueden perderlas cuando se resuelva el concurso ordinario.

Etransa considera que el futuro modelo debe permitir a las compañías planificar mejor sus inversiones, especialmente en un sector que también afronta dificultades para encontrar conductores profesionales y en el que adquirir un nuevo autobús supone un desembolso considerable.