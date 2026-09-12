Oliva de Mérida decreta luto oficial por la muerte de un joven de 23 años en un accidente de moto

Oliva de Mérida está de luto tras la muerte de un joven de 23 años en el accidente de moto ocurrido en la noche de este viernes junto al tanatorio de la localidad. Tanto el fallecido como la joven de 18 años que resultó herida son vecinos del municipio, según ha confirmado a este periódico el alcalde, Juan Carlos Benítez.

Según ha explicado el regidor municipal, la joven continúa ingresada y permanece "estable dentro de cierta gravedad". Tras el accidente fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital de Mérida.

El ayuntamiento ha decretado luto oficial por el fallecimiento del joven, una tragedia que ha causado una enorme conmoción en este municipio pacense de alrededor de 1.600 habitantes. "Aquí todos los vecinos nos conocemos. Es una tragedia que difícilmente olvidará el pueblo", señala el primer edil.

El accidente

Cabe recordar que el trágico accidente se produjo alrededor de las 21.09 horas de este viernes, cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura recibió el aviso de un accidente de motocicleta con dos personas afectadas.

Según la información de la que dispone hasta el momento el alcalde, la motocicleta sufrió una salida de vía, atravesó una zona con una alambrada y cayó hacia un terreno situado a un nivel inferior. Benítez precisa, no obstante, que todavía no se conoce el contenido del atestado que deberá esclarecer exactamente cómo se produjo el siniestro.

El regidor explica que, tras salirse de la carretera, los ocupantes de la moto acabaron cayendo en el interior de un recinto en el que había aperos de labranza. "Intuyo, porque todavía no conocemos el atestado, que al saltar se soltarían y cayeron, con la mala suerte de golpearse", relata.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias del Servicio Extremeño de Salud, profesionales del Centro de Salud de Guareña y efectivos de la Guardia Civil. El joven de 23 años falleció como consecuencia del siniestro, mientras que su acompañante sufrió politraumatismos y fue evacuada al Hospital de Mérida.

Consternación en el pueblo

La muerte del joven ha causado un fuerte impacto en Oliva de Mérida. El alcalde explica que el chico trabajaba y que precisamente este viernes por la mañana su madre había acudido al ayuntamiento para tramitar a través de la ventanilla única su matrícula para realizar un curso de formación porque él no podía hacerlo al encontrarse trabajando.

"Era un chaval como cualquier otro, que iba con su novia en la moto y desgraciadamente han sufrido este trágico accidente"», lamenta Benítez. El luto decretado implicará la colocación de crespones negros en las banderas municipales. Además, la Hermandad de la Santa Cruz ha decidido suspender el recorrido procesional que estaba previsto para este domingo como muestra de duelo.

El funeral tendrá lugar este domingo a las 18.00 horas en la parroquia de Oliva de Mérida. El alcalde prevé una asistencia multitudinaria tanto de vecinos como de personas llegadas de otras localidades debido a las numerosas amistades del joven. "Ayer, cuando sucedió, muchísima gente del pueblo acudió al lugar. Ante una tragedia de este tipo el pueblo suele responder en masa", explica Benítez, que espera que este domingo "acuda prácticamente toda la población y bastante gente de los alrededores".