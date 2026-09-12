Profesores extremeños explican qué está fallando en las aulas tras el Informe PISA: "Hay alumnos de 16 años que no entienden lo que leen"

Saber leer no siempre significa entender lo que se está leyendo. Y cuando esa dificultad llega hasta los últimos cursos de la ESO, el problema deja de afectar únicamente a la asignatura de Lengua para extenderse a prácticamente todo el aprendizaje. Es una de las situaciones que profesores extremeños aseguran encontrarse en las aulas y que ayuda a poner rostro a los resultados obtenidos por Extremadura en el último informe PISA.

La comunidad alcanzó 451 puntos en lectura y 454 en matemáticas en PISA 2025. En lectura igualó la media española, pero quedó por debajo de los 459 puntos de la Unión Europea y los 461 de la OCDE. En matemáticas se situó tres puntos por debajo de España y nueve por debajo de la UE y la OCDE. El estudio se realizó sobre 1.782 alumnos extremeños de 15 años pertenecientes a 53 centros.

Profesora de lengua

Victoria Hernández Sevilla, profesora de Lengua en el instituto de Alcuéscar, explica que las dificultades de comprensión lectora van bastante más allá de desconocer determinadas palabras: "Realmente lo que significa es que es incapaz de asimilar o de entender lo que lee", señala. El alumno puede conocer individualmente las palabras que aparecen en un texto y ser capaz incluso de leerlo en voz alta, pero no interpretar lo que significan en conjunto.

Victoria Hernández, profesora de Lengua en Alcuéscar. / CEDIDA

El resultado es que, después de terminar la lectura, algunos estudiantes no saben explicar cuál era la idea principal o qué acababan de leer. "Lo que me parece llamativo es que a lo mejor te los encuentres en cuarto de la ESO", advierte Hernández. Es decir, estudiantes que rondan ya los 16 años.

Un problema que llega también a Matemáticas

Las consecuencias no terminan cuando acaba la clase de Lengua. Hernández considera que la comprensión lectora "es la base de todo" y que debe trabajarse desde todas las materias. "Si no tienes comprensión lectora es muy difícil que apruebes cualquier asignatura", sostiene.

E. A. B., profesor de Matemáticas con 39 años de experiencia y que actualmente trabaja en un instituto de Arroyo de la Luz, se encuentra precisamente con ese problema al otro lado. "Si tú les pones un problema a los muchachos y ellos no entienden lo que están leyendo, obviamente no te lo van a poder resolver bien", explica.

Pero en Matemáticas aprecia además otra dificultad: carencias acumuladas durante cursos anteriores. "Hay una falta de base brutal", resume. Un déficit que, según relata, se va arrastrando de un curso a otro y que acaba dificultando considerablemente el aprendizaje cuando los contenidos se vuelven más complejos.

Cálculo mental

Uno de los ejemplos que pone es el cálculo mental. A su juicio, su práctica ha disminuido hasta el punto de que algunos estudiantes recurren inmediatamente a una calculadora o al teléfono móvil ante operaciones sencillas.

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El profesor no considera imposible recuperar a un alumno que arrastra matemáticas de años anteriores, aunque sí reconoce que requiere un trabajo considerable. "Tiene solución", señala, pero exige "mucho sacrificio" y la implicación conjunta del estudiante, los profesores y la familia.

El móvil y las pantallas, en el punto de mira

Los dos docentes coinciden también al señalar el peso que han adquirido las pantallas en la manera de estudiar y mantener la atención. Hernández cree que el alumnado está sometido a numerosas "distracciones digitales" y defiende recuperar espacios de lectura alejados de ellas. Su propuesta pasa por una especie de "desintoxicación digital" que no significa eliminar la tecnología de las aulas, sino encontrar un mayor equilibrio.

"Volver al papel", resume. Leer y escribir con un folio delante y sin estar continuamente cambiando de pantalla ayudaría, a su juicio, a recuperar una rutina de lectura más pausada.

Entretenimiento

La profesora diferencia además entre leer y consumir contenidos para entretenerse. Por ello considera necesario volver a fomentar el interés por aprender y la capacidad para permanecer ante un mismo texto hasta comprenderlo. E. A. B. plantea una receta similar para Matemáticas. Defiende potenciar el trabajo "con papel y bolígrafo" para resolver ejercicios y problemas y limitar el abuso de determinadas herramientas tecnológicas.

Eso incluye la inteligencia artificial. El profesor asegura que resulta relativamente sencillo detectar cuándo un ejercicio que un estudiante entrega en casa ha sido resuelto mediante una herramienta de IA por la diferencia entre el desarrollo presentado y lo que posteriormente es capaz de hacer por sí mismo en clase. "La prueba del algodón es sacarlos a la pizarra, sin cuaderno", explica.

No rechaza las nuevas tecnologías, pero reclama utilizarlas como complemento y no como sustituto del razonamiento. "No todo lo anterior es malo ni todo lo de ahora es bueno", resume.

Más esfuerzo y recuperar los mínimos

El segundo gran punto de encuentro entre ambos profesores es el esfuerzo. Hernández considera fundamental que el estudiante no avance sin haber adquirido previamente unas competencias mínimas. "Si tú no eres capaz de leer un texto de 20 palabras en Primaria, no podemos pasarte a Secundaria", pone como ejemplo para defender que las dificultades deben abordarse desde los primeros cursos y no dejar que se acumulen.

E. A. B. también reclama recuperar determinados hábitos tradicionales. Defiende unos deberes "de forma racional", sin sobrecargar al alumno, pero que obliguen a practicar fuera del aula. También reivindica la memoria como una herramienta educativa y pone como ejemplo el aprendizaje de las tablas de multiplicar.

El papel de las familias

Especial importancia concede además al papel de las familias. Considera necesario reservar tiempo en casa para estudiar y repasar sin el teléfono móvil al lado y evitar que padres o herramientas digitales terminen resolviendo las tareas que corresponde afrontar al estudiante. También pide reforzar la disciplina y las herramientas de los docentes para poder desarrollar las clases en condiciones, además de una mayor estabilidad de las leyes educativas.

Hernández, por su parte, no interpreta lo que está sucediendo únicamente como un problema propio de Extremadura. Cree que existe un componente generacional relacionado con una nueva manera de consumir información y aprender. Pero advierte de que asumirlo como algo inevitable sería un error.