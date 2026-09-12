Villanueva de la Vera restringe a sus vecinos el agua a seis horas al día por el nivel crítico de la presa

Villanueva de la Vera atraviesa una grave situación de abastecimiento de agua potable que ha obligado al ayuntamiento a limitar el suministro a solo seis horas diarias. La medida afecta a los 2.108 habitantes del municipio cacereño, cuya presa de Gualtaminos se encuentra actualmente entre el 10% y el 15% de su capacidad, mientras el escaso caudal que llega a la planta potabilizadora está provocando una caída acelerada del nivel de los depósitos.

Desde esta semana, los vecinos únicamente disponen de agua de 7.00 a 10.00 y de 19.00 a 22.00 horas. Durante las 18 horas restantes, el abastecimiento permanece interrumpido para permitir que los depósitos recuperen nivel y garantizar agua suficiente para las necesidades básicas de la población.

El alcalde de la localidad, Daniel González, ha explicado a través de un vídeo difundido por las redes sociales municipales que el problema comenzó a hacerse evidente el pasado lunes por la tarde. El bajo nivel de Gualtaminos provoca que la toma que conduce el agua hasta la potabilizadora no genere suficiente presión, de manera que entra muy poco caudal en las instalaciones. "Está entrando muy poco caudal a la planta potabilizadora" y, como consecuencia, los depósitos "están cayendo en picado", ha advertido.

Posibles causas

En un primer momento, el consistorió sospechó que la tubería que comunica la presa con la planta podía encontrarse obstruida por lodo u otros materiales. Esa hipótesis se planteó porque el pasado año Gualtaminos llegó a registrar un nivel incluso inferior y, pese a ello, el caudal que entraba en la potabilizadora permitía mantener los depósitos y abastecer con normalidad a la localidad.

Durante los últimos días se han realizado actuaciones para limpiar la conducción y se ha conseguido retirar parte de los materiales acumulados, aunque la entrada de agua sigue siendo insuficiente. El ayuntamiento maneja ahora la posibilidad de que la acumulación de lodos en la presa haya reducido el volumen de agua realmente disponible para ser captado.

"Aunque el nivel sea superior al que tuvimos el año pasado, no entra el caudal suficiente", ha señalado el regidor municipal. Ante esta situación y la ausencia de previsiones de lluvia que permitan una recuperación rápida, el consistorio ha optado por unas restricciones que el propio alcalde ha calificado de "medidas drásticas".

Solo necesidades básicas

El bando municipal establece que el agua suministrada durante las seis horas habilitadas deberá destinarse exclusivamente al aseo personal y a las necesidades domésticas básicas e imprescindibles. Queda prohibido utilizar agua potable para el riego de jardines, plantas, huertos o praderas, así como para cualquier otro uso distinto al doméstico o al necesario para los negocios. El incumplimiento puede constituir una infracción grave, con multas de entre 750,01 y 1.500 euros.

"No podemos garantizar que dispongamos de agua potable para ducharnos, lavarnos o ir al baño si mantenemos el abastecimiento durante todo el día", ha argumentado el primer edil. Las restricciones se mantendrán hasta que la situación evolucione favorablemente, bien por la llegada de lluvias o porque alguna de las actuaciones que se están acometiendo permita aumentar el caudal que llega a la planta potabilizadora.

Nuevas fuentes

Mientras tanto, el Gobierno municipal trabaja en distintas soluciones para reducir la dependencia de Gualtaminos durante los periodos más críticos del verano. Entre las alternativas que se estudian se encuentra incorporar a la red municipal diferentes manantiales existentes en Villanueva de la Vera y en sus proximidades, recurrir a otras balsas de acumulación cercanas y construir una nueva infraestructura que permita almacenar agua durante el invierno para utilizarla en los meses de mayor escasez.

Esta última opción se plantea con financiación de la Junta de Extremadura y en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo. El consistorio también reclama actuaciones para retirar los lodos acumulados en Gualtaminos y recuperar capacidad útil de almacenamiento.

El alcalde ha relacionado, además, la situación que se viene repitiendo durante los dos últimos veranos con el régimen de caudales ecológicos establecido en el actual Plan Hidrológico del Tajo. Según González, el ayuntamiento está solicitando que esos caudales puedan adaptarse a las circunstancias de la presa cuando sus reservas se encuentren en niveles especialmente bajos.

Por ahora, sin embargo, el escenario continúa siendo incierto. "No sabemos cómo va a evolucionar el nivel de los depósitos ni la entrada de agua a la planta potabilizadora", ha admitido el alcalde, que ha pedido a los vecinos un "consumo responsable" mientras permanezcan en vigor las restricciones.