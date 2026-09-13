La berrea más salvaje despierta en Extremadura: "Para los amantes de la caza, son las fechas más bonitas del año"

La berrea todavía no ha estallado con toda su fuerza en Extremadura. Para que el monte empiece a llenarse de ese sonido grave y profundo que cada septiembre anuncia el celo del ciervo suelen hacer falta las primeras lluvias y un descenso de las temperaturas. Pero la cuenta atrás ya ha comenzado. Para los aficionados al campo y a la caza mayor se abre uno de los momentos más esperados del año.

"Es muy emocionante", resume José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza. Los machos abandonan parte de su habitual cautela, salen con mayor frecuencia a los claros y compiten por las hembras entre berridos y enfrentamientos. Todo ocurre, además, en un periodo muy corto. "Entre siete y diez días, máximo", explica Gallardo.

Ciervo macho berreando en Monfragüe. / Alexfo.com

Esa fugacidad forma parte del atractivo. Durante esos días el ciervo se muestra como pocas veces a lo largo del año. "El animal se deja ver de una forma más natural, cuando le importa menos salir a los claros", señala. Para Gallardo, incluso por encima de la propia caza, la berrea es una época para observar, recorrer el campo y comprobar cómo llegan los animales a las monterías del otoño. "Es más lo que supone como modalidad de disfrute y observación que realmente de caza".

Pocos precintos

La caza durante la berrea está lejos de ser una práctica al alcance de la mayoría de aficionados. Gallardo recuerda que, según la normativa autonómica, un coto privado necesita al menos 500 hectáreas para tener aprovechamiento de caza mayor y recibe un precinto de ciervo por cada 500 hectáreas. "Para poder cazar dos ciervos en la berrea tienes que tener al menos un coto de 1.000 hectáreas", apunta.

En los cotos sociales, explica, esos pocos precintos pueden repartirse mediante sorteos entre los socios. En los privados es habitual que se comercialicen. La búsqueda se centra especialmente en animales maduros, ejemplares que ya han alcanzado un gran desarrollo de cuerna.

El esfuerzo físico de los machos durante esos días es enorme. Según Gallardo, muchos apenas comen y centran su actividad en cubrir hembras y enfrentarse a otros ejemplares. Algunos llegan a perder mucho peso y pueden resultar heridos en las peleas. "Son fechas muy bonitas", sostiene. También porque los días se acortan, bajan las temperaturas y el campo empieza a tomar tonos de otoño.

La otra cara: el furtivismo

Ese periodo especialmente sensible obliga también a extremar la vigilancia. Los animales pasan más tiempo expuestos y los cotos comienzan a preparar las manchas para las primeras monterías. Gallardo advierte de que es una época de especial preocupación por el furtivismo, al que desvincula por completo de la actividad cinegética: "Los furtivos no son cazadores, son delincuentes".

José María Gallardo, presidente de Fedexcaza. / El Periódico

La Federación, asegura, presta especial atención a esta etapa porque una entrada ilegal en una finca o el abatimiento de animales puede alterar la gestión realizada durante meses e incluso perjudicar las primeras monterías.

Turismo

Pero la berrea mueve mucho más que cazadores. Cada septiembre atrae a aficionados a la naturaleza, fotógrafos y visitantes que buscan escuchar a los ciervos. Monfragüe es el gran escaparate extremeño, aunque Gallardo insiste en que el fenómeno puede disfrutarse en muchas comarcas de la región.

La Federación ve ese turismo como una oportunidad para el medio rural, pero reclama orden. Gallardo pide que los visitantes respeten la propiedad privada y eviten abandonar caminos, entrar en fincas o utilizar focos y linternas para localizar animales. "El campo no es de todo el mundo", recuerda. También plantea que lugares de gran afluencia como Monfragüe estudien aparcamientos regulados, tasas o transporte colectivo para organizar las visitas y conseguir que parte del impacto económico permanezca en el territorio.

Más allá de Monfragüe

Si tuviera que elegir dos lugares para vivir la berrea lejos de los puntos más conocidos, Gallardo no duda. El primero es La Siberia extremeña, con especial mención a Herrera del Duque, Helechosa de los Montes y Villarta de los Montes. "Eso es brutal, precioso, salvaje", afirma.

El segundo está más al norte: Gredos. Allí, explica, la densidad de animales es menor y la berrea suele ser más tardía, pero el escenario lo compensa. "Escuchar a un ciervo berrear en una garganta de esa zona te estremece".

Previsiones para esta temporada

Las perspectivas son buenas para la temporada que está a punto de comenzar. Gallardo considera que el campo ha llegado en condiciones razonables al final del verano y que las previsiones para la caza mayor son positivas. Asegura que muchos organizadores profesionales tienen ya más del 80% de los puestos vendidos antes del arranque de las monterías.

También observa señales favorables en la caza menor: una buena cría de perdiz, recuperación del conejo en más zonas y una liebre que poco a poco intenta dejar atrás el fuerte impacto de la mixomatosis. "Estamos en una buena tendencia", resume. Antes de que empiecen las monterías, el protagonismo pertenece al monte y a ese sonido que cada septiembre vuelve a marcar el cambio de estación en Extremadura.