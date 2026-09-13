Cantantes catalanes con Extremadura en el corazón: Estopa, Aitana, Dolo Beltrán...

No son una gran multitud los exponentes de la escena musical catalana con raíces en Extremadura, pero tirando del hilo va cobrando forma una esfera de nombres significativos. La conexión es muy notoria en el caso de David y Jose Muñoz, Estopa, que ya en 2002 fueron nombrados “hijos adoptivos” por el ayuntamiento de Zarza-Capilla, la localidad de Badajoz de la que son originarios sus padres, Pablo Muñoz y Paula Calvo.

Ellos nacieron en Cornellà de Llobregat, pero han mantenido siempre vivo el vínculo con Zarza-Capilla, donde suelen pasar unos días en verano, por las fiestas, y a veces en Semana Santa y Navidades. Cuando eran pequeños, eso significaba 12 horas de carretera en el Seat 131 Supermirafiori familiar. Hoy se les puede ver enrolándose en las actividades veraniegas del pueblo, como el año pasado, cuando participaron del concierto del grupo Alpha Rock, en la plaza de los Arcos, cantando ‘Hola, mi amor’, de su querido Junco.

Flechazo en Cornellà

El padre del dúo, Pablo, vino a Catalunya con trece años, en octubre de 1963, acompañado de una vecina del pueblo y de sus hijos. Subió en un tren por primera vez en su vida. En Barcelona le esperaba su tío Lolo, el carpintero que tocaba la guitarra y que se puso a fabricar esos instrumentos en casa, para la familia (y que regentaría el bar ‘La Española’, en Sant Ildefons, antes de traspasarlo a su sobrino). Cinco años después vino Paula, a quien solo conocía de vista, del pueblo. Fue en Cornellà donde comenzaron a salir.

Atrás quedaba la vida en un pueblo, Zarza-Capilla, que había sido martirizado durante la Guerra Civil, cuando, en 1938, sufrió un ataque de la alemana Legión Cóndor, con bombas de hasta 250 kilos. Uno de los proyectiles no llegó a estallar y, ya vaciado, fue utilizado durante varias décadas como campana de la iglesia de San Bartolomé, uno de los pocos edificios que quedaron en pie. Después de la guerra, a un kilómetro, se creó Zarza Capilla Nueva, donde se asentaron las familias Muñoz y Calvo.

El pueblo de los abuelos

El ascendiente extremeño está presente en otras figuras populares, caso de Aitana, nacida en Sant Climent de Llobregat (en 1999) y cuyos referentes en esa tierra son más lejanos: sus abuelos por vía materna, Emiliano Morales y Juana Santano. Hijos de Arroyo de la Luz (Cáceres), emigraron a Catalunya en los 60, donde nació la madre de Aitana, Belén. El padre de la cantante, Cosme Ocaña, es de Torredonjimeno (Jaén).

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Dolo Beltrán ha contado alguna vez que el modo en que canta su éxito ‘Lola’, con Pastora (“no me llames Dolores, llámame Lola”), desliza un deje extremeño, herencia de su padre, originario de Azuaga (Badajoz). A esta localidad acudía todos los veranos hasta los 18 años. Actualmente, la casa familiar, de los abuelos, está en estado de abandono. También Elena Gadel es hija de extremeño, de Badajoz, y una tía suya, María del Carmen, pidió en 2002 el televoto “a los extremeños” cuando se presentó a la segunda edición de ‘OT’. Y de La Albuera, también en Badajoz, están las raíces del virtuoso guitarrista flamenco Juan Gómez, Chicuelo. Igualmente, el padre del rapero Beto es extremeño. Y, mirando hacia atrás, es de rigor mencionar a Manolo Madruga, el ya fallecido guitarrista de Los Sírex en su etapa de gloria, años 60, nacido en Plasencia.