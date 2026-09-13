El museo de la Vía de la Plata de Baños de Montemayor cambiará por completo su exposición

El Centro de Interpretación de la Calzada Romana Vía de la Plata de Baños de Montemayor afronta una profunda renovación de sus contenidos y recursos expositivos con el objetivo de ofrecer una visita más moderna, accesible y participativa. La actuación está siendo impulsada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, dentro de su programa de mejora de los centros vinculados a la Vía de la Plata.

Según ha informado este domingo el Ejecutivo en nota de prensa, los trabajos se han dividido en dos fases. La primera, ya ejecutada, ha consistido en el estudio, diseño y redacción del nuevo proyecto expositivo. La segunda incluye el suministro y la instalación de los nuevos elementos y está previsto que concluya a finales de este año.

En total, la intervención supone una inversión de 144.245 euros, de los que 17.200 corresponden al diseño del proyecto y 127.045 al suministro e instalación del nuevo equipamiento. El centro abrió sus puertas en 2001 y desde entonces se ha consolidado como uno de los puntos de divulgación de la historia de la Vía de la Plata en el norte de Extremadura. Según la Junta, recibe cada año a más de 2.000 turistas, peregrinos y otros usuarios.

Más recursos interactivos

La renovación modificará de forma sustancial la visita. El nuevo montaje incorporará mesas retroiluminadas, mapas interactivos, audiovisuales, paneles, proyectores, maquetas, vinilos, pantallas, monitores y códigos QR. También se instalarán nuevos sistemas de iluminación y una estructura perimetral que permitirá integrar los distintos contenidos del recorrido.

La accesibilidad tendrá además un papel destacado. El centro contará con recursos tiflológicos, destinados especialmente a personas con discapacidad visual, y los textos y audiodescripciones estarán disponibles tanto en español como en inglés.

Un recorrido por la Vía

La exposición se organizará en cinco ámbitos temáticos que permitirán recorrer la evolución de la Vía de la Plata desde sus orígenes hasta la actualidad. 'La Vía antes de la Vía' explicará cómo antes de la construcción romana ya existía un corredor natural de comunicación que acabaría sirviendo de base para el trazado.

'Un camino para controlar el territorio' abordará los motivos estratégicos que llevaron a Roma a desarrollar la calzada y el papel que desempeñó como gran eje vertebrador. El tercer espacio, 'Entre el cielo y la tierra', se centrará en la cristianización y en la transformación de la ruta en un camino de peregrinación hacia Santiago de Compostela desde el sur de la Península.

'Un futuro por delante' repasará la importancia que este corredor ha mantenido en el desarrollo de Extremadura incluso en las etapas en las que perdió protagonismo. El recorrido se cerrará con una zona infantil concebida para aprender jugando. Incluirá un recurso interactivo tipo concurso de preguntas y una mesa de juegos en la que los más pequeños podrán recorrer simbólicamente la Vía de la Plata superando diferentes pruebas.