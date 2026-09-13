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Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este domingo, 13 de septiembre

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  2. Cinco localidades extremeñas, entre las más cálidas de España de madrugada con más de 32 grados
  3. Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
  4. Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
  5. Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
  6. El rincón extremeño del torero José María Manzanares: la finca donde desconecta entre recuerdos familiares
  7. La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas
  8. La presa de Hijadilla divide al ecologismo y las instituciones: Fondenex sí apoya su derribo

Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este domingo, 13 de septiembre

El 97% de los edificios de Extremadura tiene barreras para las personas en silla de ruedas

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Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores

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Villanueva de la Vera restringe a sus vecinos el agua a seis horas al día por el nivel crítico de la presa

Oliva de Mérida decreta luto oficial por la muerte de un joven de 23 años en un accidente de moto

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Extremadura vuelve a China en busca de nuevas inversiones industriales y tecnológicas

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Crimen de Francisca Cadenas: a dos días de la reconstrucción la participación de los hermanos investigados sigue en el aire

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