Cursos gratis de IA y ciberseguridad en la UEx: quién puede acceder y cómo obtener la certificación internacional

La Universidad de Extremadura pondrá a disposición de toda su comunidad universitaria un programa gratuito de formación tecnológica que abarcará desde contenidos de iniciación hasta itinerarios profesionales avanzados. El acuerdo incluye tanto los cursos como las pruebas oficiales de certificación, por lo que los participantes no tendrán que pagar para preparar los contenidos ni para presentarse a los exámenes.

La iniciativa forma parte del convenio suscrito entre la UEx y Oracle y permitirá acceder de forma ilimitada, durante las condiciones y el periodo que establezca el acuerdo, a la plataforma digital Oracle MyLearn. El programa estará dirigido a estudiantes, docentes y personal de la institución con el objetivo de incorporar competencias digitales a los perfiles académicos, mejorar el currículo o adquirir conocimientos aplicables a su futura actividad laboral.

Qué se podrá estudiar

Los itinerarios incluirán formación en inteligencia artificial e IA generativa, computación en la nube, ciencia de datos, desarrollo de aplicaciones, bases de datos y ciberseguridad, algunas de las competencias más solicitadas actualmente por las empresas. También se ofrecerán contenidos vinculados con aplicaciones empresariales utilizadas en la gestión financiera, los recursos humanos, las compras, la logística y otros procesos internos de las organizaciones.

Los cursos estarán organizados por niveles, de manera que una persona sin experiencia previa podrá comenzar por contenidos básicos, mientras que quienes ya cuenten con conocimientos técnicos podrán elegir programas de mayor especialización. Esta variedad amplía el alcance de la iniciativa más allá de los perfiles puramente informáticos, ya que el uso de datos, herramientas de inteligencia artificial o aplicaciones digitales afecta cada vez a más áreas profesionales.

Los exámenes también serán gratuitos

El principal elemento diferencial del acuerdo es que la gratuidad no se limitará a la formación. Los participantes podrán realizar también, sin coste, los exámenes oficiales de certificación asociados a los programas incluidos. Para conseguir la acreditación, cada usuario deberá completar la preparación y superar la prueba correspondiente.

Según la información facilitada por las entidades firmantes, las credenciales tendrán reconocimiento internacional dentro del sector tecnológico y podrán incorporarse al currículo para demostrar el dominio de una tecnología o herramienta concreta. La UEx todavía debe detallar qué certificaciones estarán disponibles, en qué idiomas se realizarán los exámenes, cuántas oportunidades tendrá cada participante y si algunas pruebas exigirán conocimientos o acreditaciones previas.

Una formación vinculada con el empleo

Estas acreditaciones pueden resultar útiles al solicitar prácticas, presentarse a procesos de selección o intentar orientar la carrera profesional hacia perfiles digitales. Para el profesorado, la plataforma ofrecerá una vía de actualización continua y un recurso adicional para introducir nuevas herramientas y contenidos tecnológicos en las asignaturas.

Javier Berrocal, vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Extremadura, ha señalado que el acuerdo se integra en la estrategia de modernización de la institución. "Supone un paso decisivo para proporcionar recursos docentes actualizados y cercanos a las demandas de la industria, garantizando que tanto docentes como estudiantes accedan a distintos programas tecnológicos", ha afirmado.

Una alianza con Oracle

La formación se impartirá mediante la plataforma educativa de Oracle, una compañía especializada en bases de datos, servicios en la nube y aplicaciones empresariales. Diana Fernández, vicepresidenta de Cloud Adoption para EMEA y responsable ejecutiva del Programa Enseña de Oracle España, ha relacionado la colaboración con el desarrollo del talento digital y la empleabilidad.

Representantes de la Universidad de Extremadura y Oracle, durante la firma del convenio de colaboración. / UEx

"En un momento decisivo para la adopción de la inteligencia artificial, esta colaboración con la Universidad de Extremadura refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del talento digital y la empleabilidad", ha señalado.