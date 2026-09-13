La historia de Manolo Vital, protagonista de 'El 47', será el hilo conductor de los actos de la Diada en Extremadura

La lucha por llevar el autobús 47 a Torre Baró se convirtió, de la mano de Manolo Vital, en un símbolo de la reivindicación de los barrios obreros y de la inmigración que llegó a Catalunya principalmente en la segunda mitad del siglo XX. La vida de este líder vecinal y militante del PSUC, extremeño nacido en Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1923 y cuya vida inspiró la película 'El 47', será el hilo conductor de la celebración de la Diada de Catalunya en Extremadura el miércoles y el jueves de la semana que viene. Es la primera vez que la Generalitat se aventura a llevar la conmemoración institucional a otras comunidades autónomas más allá de Madrid.

El president Salvador Illa explicó en la entrevista en EL PERIÓDICO, donde anunció la novedad, que el objetivo es "subrayar la contribución de muchos miles de extremeños a Catalunya y de muchos catalanes de origen extremeño". Vital, que emigró con 24 años buscando las oportunidades que no tenía en su tierra, fue uno de ellos. Esculpido en el dolor que le supuso presenciar el fusilamiento de su padre a manos del franquismo con tan solo 13 años en su pueblo natal, ejerció de fuerza tractora del barrio de Torre Baró de Barcelona para reivindicar que la dignidad también era que servicios como el agua, la luz o el transporte llegaran a núcleos de población que empezaron a levantarse en barracas.

Illa busca que se tengan muy presentes trayectorias como la suya. Tanto, que la idea de exportar la Diada a Extremadura con la vocación de que el año que viene se celebre en otra comunidad -en el radar está ya Andalucía-, surgió de el propio jefe de la Generalitat, según explican fuentes de presidencia. El propósito es subrayar los lazos familiares, históricos y culturales que existen entre los dos territorios.

De La Zarza a Mérida

El president empezará su visita en La Zarza, una pequeña localidad de la provincia de Badajoz de poco más de 3.300 habitantes que acoge la Estatua del Emigrante. Se trata de una escultura de bronce, esculpida por el artista local Javier Guerrero González-Piñero, que rinde homenaje a los centenares de vecinos que, como en otros municipios de la Extremadura rural, hicieron la maleta con la aspiración de encontrar un trabajo y, en definitiva, una vida mejor, en lugares industrializados como Catalunya. La escultura representa un emigrante de pie, sujetando su maleta al lado y con la mirada volteada hacia si pueblo como símbolo de una nostalgia por lo que deja atrás. La evolución demográfica de La Zarza constata cómo su población descendió significativamente a partir de la década de los 60 del siglo pasado.

Después, Illa se desplazará hasta Mérida, en cuyo auditorio del Palacio de Congresos se celebrará el acto institucional después de que se proyecte la película de 'El 47', en la que el actor Eduard Fernández encarna el personaje inspirado en la vida de Vital. En la conmemoración participará precisamente Joana Vital, nieta del líder vecinal, que fue el uno de los fundadores y presidente de la primera asociación de vecinos de Nou Barris. El film, estrenado en 2024 y dirigido por Marcel Barrena, fue un fenómeno de taquilla y cosechó más de una treintena de premios, entre ellos cinco Goya y ocho Gaudí.

El cartel de la película 'El 47', en el barrio de Torre Baró / JORDI COTRINA

El jueves, el president arrancará su agenda con una visita al Ayuntamiento de Mérida, cuyo alcalde, Antonio Rodríguez, socialista, gobierna con mayoría absoluta. Allí firmará un protocolo de colaboración entre el consistorio extremeño y el Ayuntamiento de Tarragona para impulsar el "conocimiento, la protección, la divulgación y la proyección conjunta" del Teatro Romano de Mérida y el Teatro Tàrraco de Tarragona, dos de los conjuntos monumentales romanos más relevantes de la península ibérica. De hecho, Illa finalizará su viaje con una visita al Teatro Romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Además de la comitiva gubernamental catalana, la Generalitat ha invitado a acudir a los actos a los ayuntamientos de Catalunya que están hermanados con municipios extremeños. Es el caso de Sant Boi de Llobregat, emparentado con Azuaga y Peraleda del Zaucejo. Su alcaldesa, Lluïsa Moret, que es también la número dos del PSC, acudirá a la celebración. Illa también ha invitado personalmente a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, del PP, a participar de los actos institucionales.

Un espejo para el presente

Más allá de afianzar los lazos entre los dos territorios teniendo en cuenta que cerca de 100.000 personas nacidas en Extremadura viven hoy en Catalunya, el president pretende trazar un nexo entre pasado y presente teniendo en cuenta el reto de preservar la cohesión de la sociedad catalana. Se trata de que esa experiencia de acogida e integración de los miles de personas que llegaron principalmente del sur de España a Catalunya hace seis décadas ejerza de espejo ante el reto de integrar a las personas de otros países que han llegado a municipios catalanes en los últimos años. Más aún en un momento en que arrecian los discursos de la extrema derecha contra las personas migrantes.

El president Salvador Illa, en un acto del Año Candel / ACN

Que en la celebración de la Diada el viernes en Catalunya los partidos catalanistas desempolvaran el lema de la 'Catalunya, un sol poble' responde a la urgencia de frenar las arengas excluyentes de partidos como Aliança Catalana -disparada en las encuestas- o Vox para blindar que la identidad plural y diversa de los catalanes se mantenga en el carril central de la política catalana. En este contexto, Illa también lleva meses evocando la figura del escritor Paco Candel, cuya obra reivindica la aportación de las personas migrantes, y reivindicando que "es catalán todo aquel que viene a mejorar Catalunya". En un rifirrafe con Sílvia Orriols a finales de 2025 en el Parlament, le espetó: "Lea 'Els altres catalans', de Paco Candel, que creo que nos irá bien a todos".

Cabe decir que, aunque en la Diada hubo sintonía entre los partidos catalanistas a la hora de reivindicar esa identidad mestiza de la sociedad catalana, Junts ha rechazado la decisión del Govern de celebrar la Diada en Extremadura y convertirla en lo que ha definido como una "gira por España", algo que interpreta como una desactivación del componente nacional que tiene la conmemoración.

Rehacer vínculos

Aunque no es el objetivo principal del president, en el trasfondo de este gesto con Extremadura está también su vocación de rehacer vínculos con las comunidades del resto del Estado, que considera que quedaron lesionados durante la época del 'procés'. No son pocos los episodios en los que la relación entre Catalunya y otros territorios ha sido carne de cañón en la batalla entre partidos, especialmente a cuenta del modelo de financiación que debe votarse antes de final de año en el Congreso. En julio de 2025, la Junta de Extremadura presidida por Guardiola aprobó una declaración institucional en contra del acuerdo bilateral entre el Estado y la Generalitat sobre la financiación alegando que quebraba los principios de igualdad y solidaridad territorial.

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El president de la Generalitat, Salvador Illa, con la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en la Conferencia de Presidentes de junio de 2025 en Barcelona / FERRAN NADEU

Con la intención de reducir hostilidades, en sus primeros dos años como president Illa ha visitado distintas comunidades para presentarse como un dirigente dispuesto a "colaborar" y no a "confrontar" y defender que el modelo de financiación es beneficioso para todas las autonomías. Ha funcionado en el caso de Canarias, que ha acabado avalando la propuesta, pero no con los presidentes autonómicos del PP, que son la mayoría. Esta vez, al exportar la fiesta con más carga simbólica de Catalunya y de la mano de la historia de Vital, Illa busca apelar más a la memoria y al corazón que al bolsillo.