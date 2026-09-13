Extremadura afronta un lunes de intenso calor con temperaturas de hasta 39 grados

Las altas temperaturas volverán a ser protagonistas este lunes en Extremadura, donde Badajoz alcanzará los 39 grados de máxima, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La comunidad permanecerá además en aviso amarillo por calor, al igual que Andalucía, Asturias, Cataluña y Galicia.

Así, Badajoz será una de las capitales de provincia más calurosas de España, con una previsión de 19 grados de mínima y 39 de máxima. En Cáceres, los termómetros oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 36 de máxima.

En Extremadura, la Aemet señala como fenómeno significativo para este lunes las temperaturas altas en varias zonas. La previsión específica para la comunidad apunta a una jornada poco nubosa o despejada, con temperaturas con pocos cambios respecto al domingo y viento variable y flojo.

En el resto del país

En el conjunto del país se superarán los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur y en las islas Canarias orientales, sin descartarse estos valores de forma puntual en Galicia y en las depresiones del nordeste y del Cantábrico. Junto a los 39 grados de Badajoz, destacan los 39 previstos en Ourense, los 38 de Sevilla y los 37 de Córdoba. Madrid llegará a los 34 grados.

La estabilidad atmosférica dominará en buena parte de España, con cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones en la mayor parte del territorio. Las temperaturas subirán especialmente en la mitad nordeste peninsular y en los archipiélagos, con ascensos que podrán ser localmente notables en algunas zonas de Galicia y el área cantábrica.

Las temperaturas mínimas aumentarán en el tercio norte peninsular y experimentarán pocos cambios en el resto. Se esperan noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados, en zonas del cuadrante suroeste, los litorales del Mediterráneo sur y los archipiélagos.

Nubosidad

En cuanto al estado del cielo, únicamente se esperan intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, Melilla y el norte de Galicia, así como en algunos puntos del Cantábrico, la fachada oriental y Baleares. También podrán formarse bancos de niebla matinales dispersos.

El viento será otro de los fenómenos destacados, especialmente en el sur. El levante soplará fuerte y con rachas muy fuertes en el Estrecho durante la primera mitad del día, aunque tenderá a perder intensidad con el paso de las horas. Andalucía tendrá activo el aviso amarillo por viento y oleaje.

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En Canarias se esperan nubes bajas durante las primeras horas en los litorales, con tendencia a cielos poco nubosos, además de calima que podría alcanzar concentraciones significativas en las islas orientales.