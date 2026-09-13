La fiebre del Nilo se dispara en Extremadura: cuatro veces más casos que hace un año

La fiebre del Nilo Occidental está teniendo este año una incidencia muy superior a la de 2025 en Extremadura. La comunidad acumula ya 44 casos en lo que va de 2026, cuatro veces los que se habían registrado prácticamente a estas mismas alturas del año pasado. El 12 de septiembre del pasado año, el Servicio Extremeño de Salud (SES) situaba el balance en 11 positivos. Ahora son 44, es decir, 33 más. Dicho de otra forma, los casos han aumentado un 300% en la comparación interanual.

La cifra actual supera incluso el balance completo de la temporada pasada. Extremadura terminó 2025 con 39 casos, por lo que antes de llegar a mediados de septiembre ya contabiliza cinco más, un 12,8% por encima de todo el ejercicio anterior. En cuanto a las defunciones, hasta la fecha han fallecido dos personas a causa de la enfermedad, frente a las cinco muertes contabilizadas durante 2025.

Medidas para prevenir el virus del Nilo. / SES

El último positivo comunicado corresponde a un hombre de 67 años de Miajadas, perteneciente al Área de Salud de Cáceres, que no ha necesitado ingreso hospitalario. Según informó el SES el pasado viernes, cinco pacientes permanecían ingresados en hospitales extremeños: dos en el Hospital Don Benito-Villanueva, otros dos en el Hospital Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida.

En este sentido, cabe destacar que el crecimiento se ha acelerado especialmente durante las últimas semanas, ya que el pasado 17 de agosto, Extremadura sumaba 11 casos, y menos de un mes después son 44, lo que significa que el número de positivos se ha cuadruplicado durante este periodo.

El incremento mantiene activada la vigilancia sanitaria en las ocho áreas de salud de Extremadura, aunque el propio SES recuerda que aproximadamente el 80% de las infecciones por el virus del Nilo Occidental en humanos son asintomáticas. Por ello, muchas personas infectadas no llegan a presentar síntomas ni, por tanto, a ser diagnosticadas.

¿Por qué puede haber más casos?

El SES no ha establecido hasta ahora una causa concreta que explique que Extremadura tenga cuatro veces más positivos que hace un año, aunque los especialistas llevan tiempo señalando diferentes factores ambientales que pueden favorecer la proliferación de los mosquitos transmisores y la circulación del virus.

Entre ellos figuran las temperaturas elevadas, los inviernos suaves y los periodos de abundantes precipitaciones, que pueden incrementar las zonas con agua disponible para la reproducción de los mosquitos y prolongar su actividad. Este año confluyen algunas de esas circunstancias.

Extremadura llegó a los meses de mayor actividad de los mosquitos después de un periodo especialmente lluvioso y posteriormente ha afrontado un verano marcado por temperaturas muy elevadas. La presencia de zonas de regadío, humedales y acumulaciones de agua constituye además un entorno especialmente favorable para los mosquitos del género Culex, principales transmisores del virus del Nilo Occidental.

Más vigilancia este año

Dentro del Plan de Vigilancia de Vectores, Extremadura ha implantado por primera vez un programa específico para el mosquito Culex destinado no solo a detectar su presencia, sino también a comprobar si los ejemplares capturados están infectados por el virus.

El dispositivo cuenta con diez trampas fijas, ocho instaladas en Don Benito y dos en Cáceres, además de una trampa móvil. Permanecen operativas desde mediados de julio y está previsto que continúen funcionando hasta finales de octubre, aunque el periodo podrá adaptarse a la evolución de la campaña.

El programa se desarrolla en colaboración con la Universidad de Extremadura, a través de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, que se encarga de identificar las especies capturadas y realizar los análisis para detectar ARN viral. El objetivo es conocer cuanto antes la existencia de mosquitos infectados y poder activar medidas preventivas y de control antes de que se produzca una mayor transmisión a humanos.

Recomendaciones

Mientras continúe la actividad de los mosquitos, el SES recomienda mantener en buenas condiciones piscinas, estanques y balsas y evitar que se acumule agua en platos de macetas, cubos, juguetes, recipientes de animales domésticos, neumáticos y otros objetos situados al aire libre.

También aconseja tapar recipientes con agua, mantener limpios los canalones y desagües y utilizar ropa de colores claros que cubra, siempre que sea posible, brazos y piernas. Sanidad recomienda además utilizar repelentes autorizados, instalar mosquiteras en puertas y ventanas y evitar perfumes, jabones aromatizados y aerosoles para el cabello que puedan atraer a los insectos.