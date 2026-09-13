La Haba y Sant Cugat, dos municipios unidos por una historia de emigración

Hay historias que comienzan con una maleta, un billete de tren y la decisión de marcharse porque quedarse, ya no es una opción. Este es el origen de una historia que hoy une oficialmente a La Haba, en Badajoz, con Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, dos municipios hermanados a miles de kilómetros de distancia, pero unidos por una historia que comenzó mucho antes de que existiera ningún protocolo.

A mediados de los años 50, cuando la situación económica empujaba a miles de extremeños a buscarse la vida lejos de sus pueblos, un importante grupo de vecinos de La Haba puso rumbo a Cataluña. Unos se fueron a Madrid. Otros, a Bilbao o San Sebastián. Pero hubo un núcleo especialmente importante que acabó en Cataluña. Allí, dos lugares concentraron buena parte de aquella emigración jabeña: El Prat de Llobregat y Sant Cugat.

En Sant Cugat, muchos encontraron trabajo, vivienda y, con el tiempo, una nueva vida. Y los que ya estaban allí fueron abriendo camino a los que llegaban después. “Se iban llamando unos a otros”, explica José González, alcalde de La Haba. Así funcionaban muchas de aquellas redes migratorias: el primero que encontraba una oportunidad abría el camino a los siguientes.

Pero Sant Cugat por aquel entonces no era el municipio de cerca de 100.000 habitantes que es hoy. “En los años 50 era un pueblo agrícola pequeñito, a poca distancia de Barcelona”, cuenta González. Pero allí, la vivienda era más asequible y además, había trabajo. Los jabeños se fueron incorporando a distintos oficios e industrias: algunos trabajaron en fábricas de mecanizado eléctrico o de componentes para la industria del automóvil; otros lo hicieron en fábricas de ladrillos. También hubo albañiles y carpinteros que trabajaron por cuenta propia, además de quienes montaron sus propios negocios y tiendas. No fue, por tanto, una emigración ligada al campo, sino más bien a cualquier oportunidad que ofreciera aquel entorno en crecimiento.

Una semilla llamada Alfonso

Con el paso de los años, aquella distancia física terminó transformándose en una relación institucional, gracias, en buena medida, al impulso de Alfonso Guisado. Como tantos otros jabeños que habían emigrado a Cataluña, Alfonso mantenía vivo el sentimiento de pertenencia y seguía estrechamente vinculado a sus raíces, pese a la distancia. Fue precisamente ese arraigo y su deseo de mantener vivo el vínculo con La Haba lo que le llevó a impulsar el proceso para estrechar y, finalmente, formalizar la relación entre La Haba y Sant Cugat.

“Él es el que puso la semilla del hermanamiento, el que dio la tabarra, el que se iba a los plenos y propuso la idea”, cuenta el alcalde de La Haba. Alfonso había emigrado a Sant Cugat, donde trabajaba como albañil. A comienzos de los años 2000 planteó en el ayuntamiento la posibilidad de formalizar el vínculo con La Haba. La propuesta salió adelante por unanimidad, algo especialmente significativo en una ciudad donde conviven “disparidad de sensibilidades políticas”.

El proceso para formalizar el hermanamiento continuó durante los años siguientes y culminó con la firma y ratificación del protocolo en 2016. A partir de entonces, la relación entre ambos municipios quedó plasmada oficialmente y comenzó a traducirse en encuentros, actividades culturales y deportivas y visitas de vecinos y representantes municipales.

Hermanados desde 2016

Uno de los momentos más representativos y “el que más gente congregó”, fue precisamente la firma del protocolo de Hermanamiento. Desde Sant Cugat, para acompañar el acto, llegaron sus tradicionales gigantes, unas figuras de cartón piedra y madera que representan a personajes locales y participan en fiestas populares y pasacalles.

Pero La Haba también quiso dejar algo suyo en Sant Cugat. En uno de los viajes, los jabeños plantaron una encina en un parque situado frente al monasterio. La llamaron La Marmocha, en recuerdo de un paraje muy simbólico para el municipio. Aquel árbol era, por aquel entonces, lo bastante pequeño como para viajar en autobús desde esta localidad pacense.

Imagen de La Marmocha en Sant Cugat. / Cedida

Pero este hermanamiento no solo se quedó en una firma y un simbólico regalo. Desde entonces, el hermanamiento se ha traducido en diferentes actividades e intercambios entre ambos municipios. El grupo de teatro de Sant Cugat ha viajado hasta La Haba durante su semana cultural, mientras que la banda jabeña ha llevado su música hasta Cataluña. También ha habido encuentros deportivos, propuestas para intercambiar contenidos entre las publicaciones de la revista Paso a Paso de La Haba y Tot Sant Cugat, el medio de comunicación de referencia del municipio catalán y miles de visitas de vecinos.

En 2022 tuvo lugar uno de los últimos encuentros, cuando un autobús con unos 70 o 75 jabeños procedentes de Sant Cugat, junto a representantes municipales, llegó a La Haba coincidiendo con la Jira, el Lunes de Pascua. Hubo actuaciones, música, baile y una comida de hermanamiento, además de un regalo muy especial: un cuadro formado por más de mil fotografías de la historia compartida entre ambos pueblos.

Más de mil jabeños al otro lado de España

La huella de aquella emigración sigue siendo hoy muy visible. En Sant Cugat hay más de un millar de personas vinculadas a La Haba, entre quienes emigraron originalmente y sus descendientes, una cifra que se acerca mucho a la población del propio municipio pacense. Es decir, al otro lado de España existe una comunidad jabeña de una dimensión casi similar a la que permanece en el pueblo de origen.

Un hermanamiento que quiere seguir vivo

El hermanamiento ha tenido momentos de mayor intensidad y otros en los que ha resultado más difícil mantener el contacto. El alcalde no lo oculta, pero sí defiende la necesidad de seguir alimentando una relación que nació de una historia compartida. Para González, “no hace falta gastar mucho dinero para mantener vivo el vínculo”. Puede hacerse a través de encuentros deportivos, actuaciones culturales, música o intercambios entre asociaciones y publicaciones.

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Porque aunque muchos se marcharon hace décadas, el vínculo con La Haba no desaparece. “Para muchos sigue siendo su pueblo”, concluye el alcalde. Algunos dejaron de volver y el contacto con el municipio se fue perdiendo, mientras que otros han mantenido ese arraigo, han hecho amistades y siguen regresando desde Cataluña. Así, los actos que se organizan puntualmente y, sobre todo, el verano, continúan siendo momentos para volver, reencontrarse y mantener vivo un vínculo que nació hace más de siete décadas, cuando muchas familias tuvieron que marcharse en busca de nuevas oportunidades.