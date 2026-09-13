Hernán Cortés, Valdehornillos y Santa Amalia protestan contra la planta de biogás de Don Benito

Vecinos de Hernán Cortés, Valdehornillos y Santa Amalia se han movilizado este domingo contra el proyecto de una planta de producción de biometano y aprovechamiento de residuos agropecuarios prevista en el término municipal de Don Benito, pero situada a pocos kilómetros de estos tres núcleos de población.

La protesta ha estado precedida por marchas que han partido desde las tres localidades y que han confluido en el entorno donde está prevista la instalación. Los participantes han mostrado su rechazo al proyecto y han reclamado su paralización.

Asistentes a la convocatoria contra la planta de biogás. / Unidas

La movilización venía preparándose desde hace semanas en las poblaciones próximas a la futura planta. En Hernán Cortés, por ejemplo, el propio servicio municipal de información difundió el pasado jueves la convocatoria de la 'marcha sincronizada' de la plataforma Aquí No! Hernán Cortés, después de haber publicado durante agosto una charla informativa, un comunicado sobre la planta de biometano y la convocatoria de una asamblea de la plataforma.

La planta está promovida por Vegantia SL y se proyecta en la parcela 12 del polígono 17 de Don Benito. Según la documentación ambiental publicada por la Junta de Extremadura, tendrá capacidad para gestionar hasta 212.000 toneladas anuales de materiales, entre ellos purines y estiércoles, gallinaza, residuos procedentes de la industria agroalimentaria, alperujos, restos vegetales y otros subproductos.

El proyecto prevé producir unos 71,8 GWh de biometano al año, que se inyectaría en la red de gas natural. La instalación podrá recibir y tratar unas 546 toneladas de residuos cada día. La resolución ambiental sitúa la planta a unos 2,62 kilómetros de Hernán Cortés, 2,64 de Valdehornillos y 3,44 de Santa Amalia. Precisamente su proximidad a estos núcleos está detrás de la preocupación expresada por los vecinos.

De Miguel reclama una moratoria

A la movilización ha asistido la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha mostrado su apoyo a los participantes y ha vuelto a reclamar una moratoria para este tipo de proyectos hasta que exista una planificación regional sobre su implantación. Ha expresado su "hartazgo" ante el hecho de que, según ha afirmado, "Extremadura acoja los proyectos que no se quieren ya en otros territorios".

A su juicio, la instalación "no viene a solucionar ningún problema" y puede generar "contaminación y problemas de salud" para quienes viven en el entorno. La portavoz de Unidas por Extremadura ha recordado que su formación ya defendió en la Asamblea una moratoria para estas instalaciones, una iniciativa que no salió adelante por los votos en contra de PP y Vox. Ha avanzado que volverán a plantearla.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la marcha. / Unidas

De Miguel también ha denunciado la "falta de transparencia" y la "opacidad" que, a su juicio, han rodeado el proyecto. Según ha señalado, los vecinos tuvieron conocimiento del mismo cuando ya había finalizado el periodo para formular alegaciones, por lo que ha reclamado que se abra un nuevo plazo para presentarlas, además de pedir la paralización de la tramitación.

"Extremadura no se merece ser el vertedero de nadie", ha afirmado la dirigente de Unidas por Extremadura, que también ha cuestionado que la comunidad genere suficientes residuos para abastecer el número de proyectos de biometano planteados.

Autorización ambiental

El proyecto, sin embargo, cuenta con informe de impacto ambiental favorable de la Dirección General de Sostenibilidad, publicado el pasado marzo en el Diario Oficial de Extremadura. La resolución reconoce que durante el funcionamiento habrá emisiones procedentes de la caldera de biomasa, la antorcha de seguridad y el higienizador, además de emisiones difusas asociadas a las materias primas.

También contempla ruido derivado de la maquinaria y del tránsito de vehículos y camiones. En cuanto a los malos olores, el informe señala que el promotor deberá adoptar distintas medidas para reducirlos y considera que, teniendo en cuenta esas actuaciones y la distancia hasta las poblaciones más próximas, no se prevé que las molestias por olores afecten a los vecinos.

La Administración autonómica concluye igualmente que, aplicando las medidas preventivas y correctoras establecidas, no se espera una afección ambiental significativa por las emisiones atmosféricas, el ruido o la contaminación lumínica. La planta transformará mediante digestión anaerobia los residuos orgánicos para obtener inicialmente biogás, que posteriormente será depurado hasta convertirse en biometano, el producto final que se incorporará a la red de gas.