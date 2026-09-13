El Imserso abre este lunes sus viajes en Extremadura: horarios, fechas y cómo reservar

Los extremeños acreditados para participar en el Programa de Turismo del Imserso tienen desde este lunes, 14 de septiembre, la primera oportunidad para elegir destinoen la temporada 2026-2027. La comercialización comienza a las 09.00 horas para los usuarios que tengan la consideración de preferentes, mientras que los no preferentes podrán realizar sus reservas a partir del martes.

Extremadura se encuentra en el primer grupo de comunidades en el que se abre la venta, junto a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. El programa pone este año en el mercado 879.213 plazas para viajar a destinos de costa, islas y diferentes modalidades de escapadas por España.

¿Quién puede reservar?

Este lunes podrán reservar únicamente quienes tengan la consideración de preferentes, circunstancia que aparece indicada en la carta enviada por el Imserso. Para ellos, la comercialización comienza a partir de las 09.00 horas. Los usuarios no preferentes tendrán que esperar hasta el martes 15 para escoger entre las plazas que continúen disponibles dentro del cupo correspondiente a su provincia.

Cabe indicar que la prioridad se establece mediante el sistema de baremación del Imserso, que tiene en cuenta distintos criterios, entre ellos la edad, la situación económica, la participación en temporadas anteriores y la pertenencia a una familia numerosa, además de otras circunstancias previstas en el programa. La puntuación obtenida determina el orden de acceso a la reserva.

Por ello, ser preferente no depende de acudir antes a una agencia de viajes ni de conectarse con mayor antelación a internet, sino de la puntuación conseguida en ese proceso. La fecha concreta a partir de la cual puede reservar cada usuario figura en la carta de acreditación, que conviene consultar antes de realizar la gestión.A partir del miércoles 16, los usuarios podrán adquirir nuevos viajes de entre los que sigan disponibles en el cupo de su provincia.

Cómo hacer la reserva

Existen dos posibilidades. Quienes quieran realizar la gestión a través de internet deberán utilizar la clave de cuatro números que figura en la carta de acreditación remitida por el Imserso. Esa clave cambia cada temporada y permite acceder a la central de reservas de las empresas adjudicatarias.

También se puede acudir de manera presencial a cualquiera de las agencias de viajes colaboradoras con el programa. En este caso, según señala el Imserso, únicamente es necesario presentar el DNI. Las reservas pueden formalizarse desde las 09.00 del día que tenga asignado cada usuario.

Cupos provinciales

Una de las claves para entender los primeros días de venta es que las plazas no se distribuyen en una única bolsa nacional, pues cada provincia dispone inicialmente de una cantidad determinada de viajes, calculada en función del número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en ella.

Eso significa que los usuarios de Cáceres y Badajoz competirán inicialmente por las plazas asignadas a sus respectivas provincias. Entre el 14 y el 18 de septiembre solo será posible reservar dentro de esos cupos provinciales. El sistema pretende escalonar las ventas y evitar una sobrecarga de las centrales de reservas.

La situación cambia el sábado 19 de septiembre. Desde entonces se abrirá la posibilidad de reservar los viajes que hayan quedado sin comercializar en cualquier provincia española, independientemente del lugar de residencia del usuario. La venta, además, continuará abierta durante toda la temporada mientras queden plazas disponibles.

En concreto, la campaña 2026-2027 cuenta con exactamente 879.213 plazas. Algo más de la mitad, 440.284, corresponden a turismo de costa peninsular; otras 228.142 se destinan a la costa insular, y 210.787 a turismo de escapada. Esta última modalidad incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, visitas a capitales de provincia y viajes a Ceuta y Melilla, entre otras opciones.

Precio de los viajes

Los precios varían en función del destino, la duración, la época del año y de si se incluye o no el transporte. Entre las opciones más económicas están las estancias en capitales de provincia, de cuatro días y tres noches, que parten de 132,91 euros. Una estancia de ocho días en la costa peninsular con transporte cuesta desde 244,04 euros, mientras que diez días ascienden a 309,22 euros. En Baleares, ocho días con transporte parten de 285,29 euros y en Canarias, de 378,75 euros.

Los importes aumentan en temporada alta y el Imserso aplica además un suplemento de 100 euros al segundo y sucesivos viajes que reserve una misma persona durante la temporada. Los precios incluyen alojamiento en habitación doble y pensión completa en la mayoría de las modalidades, además del transporte cuando esté expresamente contemplado.

La nueva campaña mantiene una de las principales novedades introducidas en la temporada anterior. El Imserso reserva 7.447 plazas a un precio único de 50 euros para las personas con menos recursos. Pueden acceder a ellas quienes tengan unos ingresos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad y hayan alcanzado la puntuación necesaria en la baremación.

Cabe destacar que la aplicación de esta tarifa aparece reflejada en la propia carta de acreditación y es válida para un único viaje al destino indicado. También continúa la posibilidad de viajar con animales de compañía en una parte de las plazas correspondientes a los destinos de costa peninsular e insular, siempre con arreglo a las condiciones y normativa establecidas. Los viajes comenzarán a realizarse a partir de octubre y se extenderán durante la temporada 2026-2027.