Miles de plazas de la Junta y el Estado amplían las opciones de los extremeños: "Es muy buena época para opositar"

El horizonte de 2026 y 2027 llega cargado de oportunidades para quienes se plantean conseguir una plaza desde Extremadura. La última Oferta de Empleo Público (OEP) de la Junta -aprobada en 2025- reúne 2.376 plazas, un 29,4% más que la anterior y la cifra más elevada en más de una década, mientras que el Estado ha aprobado este año otras 37.017 entre la Administración General, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas, ligeramente por encima de las 36.588 de 2025.

En el caso autonómico, las plazas podrán convocarse hasta 2028, pero la oferta amplía las posibilidades para perfiles muy diferentes. En la Junta, Administración General pasa de 499 a 746 plazas, mientras el SES crece de 1.067 a 1.072. De las 746 de Administración General, 335 corresponden a personal funcionario y 411 a laboral, y las 1.072 del Servicio Extremeño de Salud se reparten entre 811 puestos sanitarios y 261 de gestión y servicios.

En las academias extremeñas, ese escenario coincide con una demanda que lleva tiempo en niveles elevados. En los centros de preparación Cum Laude trabajan con oposiciones de la Junta, SES, UEx, diputaciones, ayuntamientos y algunos cuerpos estatales. Su director, Roberto González, habla de un incremento considerable en los últimos tres años. En las aulas conviven ahora quienes preparan desde cero futuras convocatorias con alumnos que esperan culminar procesos de la Junta y han pasado prácticamente todo el verano estudiando. Estos últimos, a la espera de una fecha de examen, llaman constantemente "preguntando si sabemos algo".

"Van a salir muchas plazas"

Ese volumen de empleo público, sin embargo, no significa que cualquier convocatoria esté a punto de publicarse. MC Oposiciones, que lleva 35 años formando aspirantes y está actualmente centrada en la Junta y la Universidad, pide precisamente cautela ante el ruido que rodea a los procesos selectivos, especialmente en redes sociales y grupos de mensajería, donde proliferan previsiones sobre nuevas convocatorias de la Junta. "Hay mucho bulo. Hay muchos grupos de Telegram, mucho Instagram y mucha gente dando palos de ciego", advierte Luisa Castañares, administrativa de la academia. La Administración autonómica todavía tiene procesos anteriores por finalizar y la academia considera que ahora apenas existe margen para que alguien que empiece de cero llegue preparado a los exámenes pendientes; por eso su mirada se dirige ya a las siguientes oportunidades y, particularmente, al SES.

Castañares considera que "es muy buena época para opositar. Se habla de que en los próximos años se va a jubilar un porcentaje muy elevado de funcionarios. Por tanto, van a salir muchas plazas". En el centro de formación se aprecia además un cambio en el perfil de los opositores en los últimos años, con más personas de más de 40 que empiezan a contemplar el empleo público como una alternativa más segura.

Las categorías más buscadas no son necesariamente las que exigen una titulación superior. Según Cum Laude, Auxiliar Administrativo es ahora mismo la que más aspirantes mueve, ya sea para Junta, diputaciones, Universidad o ayuntamientos, seguida por puestos como ordenanza, subalterno, celador, auxiliar de enfermería o pinche de cocina. La academia tiene este mes, además, alumnos pendientes de las pruebas de la Universidad de Extremadura y de las fechas que aún debe fijar la Junta para distintos procesos.

Oposiciones estatales y Fuerzas de Seguridad

El abanico estatal amplía todavía más las posibilidades de un extremeño dispuesto a competir por una plaza fuera del ámbito autonómico. Dentro de la OEP de 2026 figuran 2.300 plazas del Cuerpo General Administrativo del Estado, 1.450 de Auxiliar Administrativo y 1.255 de Gestión de la Administración Civil, además de 1.100 de Administrativo de la Seguridad Social, 1.050 de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 1.000 de Agentes de Hacienda y otras 1.000 de Técnicos Auxiliares de Informática. La oferta conjunta del Estado, Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas alcanza las 37.017 plazas frente a las 36.588 del ejercicio anterior, un crecimiento de apenas el 1,2%, pero mantiene el empleo público estatal en cotas muy elevadas.

Dentro de ese volumen figuran también 3.240 plazas para la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional, de las que 2.704 corresponden a la Escala Básica y 150 a la Ejecutiva. Interior ha definido esta convocatoria conjunta como la mayor oferta para las Fuerzas de Seguridad de los últimos quince años.

De hecho, la academia cacereña OGC, dedicada a Guardia Civil, ha visto crecer este año su demanda, algo que relaciona con el aumento de plazas y con el mayor número de alumnos que superaron la primera fase. El calendario, además, les ha obligado a trabajar a dos velocidades, puesto que los aspirantes de la promoción actual hicieron la primera prueba en julio y continúan ahora con físicas y entrevistas, mientras quienes buscan entrar en la promoción de 2027 acaban de comenzar las clases. "Este año lo vivimos peor porque los guardias se han examinado en julio. Normalmente este proceso se hacía en septiembre, así que hemos tenido que adelantar también un mes la entrada de los nuevos compañeros", explica Mamen Gómez, la gerente.

De los 17 a los 62 años

El perfil de opositores también se ha ensanchado. Cum Laude resume sus aulas en una horquilla difícil de imaginar hace dos décadas: desde los 17 hasta los 62 años, aunque la mayoría de sus alumnos se mueve entre los 25 y los 40. Han recibido incluso a jóvenes acompañados por sus padres que quieren comenzar a opositar sin seguir estudiando Bachillerato, al mismo tiempo que llegan personas que han pasado buena parte de su vida laboral en la empresa privada y deciden intentarlo mucho más tarde. "Hace 20 años, desde luego, no encontrabas a nadie tan joven intentando opositar. Lo habitual era empezar a partir de los 23 o 24 años. Tampoco encontrábamos tanta gente mayor opositando", subraya Roberto González.

En Guardia Civil el cambio se aprecia sobre todo entre los más jóvenes. Gómez señala que cada vez recibe más alumnos recién salidos de Bachillerato, cuando antes era frecuente que llegasen después de cursar una carrera o un ciclo formativo. En MC llama más la atención el caso contrario, trabajadores de más de 40 años que conservan un empleo pero empiezan a estudiar buscando una alternativa para los próximos años. Así, entre procesos todavía pendientes, la mayor oferta autonómica en más de una década y decenas de miles de plazas estatales que deberán ir convirtiéndose en convocatorias, las academias extremeñas ya trabajan con la vista puesta en 2027.