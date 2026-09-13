Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Obituario

Muere el empresario extremeño Marcelo Muñoz

Nacido en Jaraíz de la Vera hace 91 años, dedicó gran parte de su trayectoria a afianzar los lazos comerciales con China

El empresario extremeño Marcelo Muñoz.

El empresario extremeño Marcelo Muñoz. / EPE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

El empresario Marcelo Muñoz murió el pasado viernes en Madrid a los 91 años, después de una vida dedicada principalmente a las relaciones comerciales con China. Natural de Jaraíz de la Vera, fue pionero en abrir una oficina comercial en el país asiático en el año 1978.

Muñoz realizó más de un centenar de viajes a China y su labor fue reconocida con numerosas distinciones y actos. En 2019, por ejemplo, el Ateneo de Madrid acogió un homenaje y la presentación de su libro ‘La China del siglo XXI’. También fue autor de ‘El enigma chino’ y ‘China ha vuelto para quedarse’, donde volcó sus experiencias en su labor de puente con este país.

Noticias relacionadas

Su fallecimiento fue dado a conocer por el alcalde de Jaraíz, Luis Miguel Núñez, quien pudo mantener una conversación telefónica con Muñoz en las últimas fechas. La localidad verata siempre se ha mostrado muy orgullosa de la extraordinaria trayectoria de su paisano, que nunca perdió sus raíces.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
  2. Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores
  3. Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
  4. Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
  5. Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
  6. La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas
  7. En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: "La conexión con Cataluña no se pierde"
  8. La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro

Muere el empresario extremeño Marcelo Muñoz

Muere el empresario extremeño Marcelo Muñoz

Extremadura afronta un lunes de intenso calor con temperaturas de hasta 39 grados

Cantantes catalanes con Extremadura en el corazón: Estopa, Aitana, Dolo Beltrán...

Cantantes catalanes con Extremadura en el corazón: Estopa, Aitana, Dolo Beltrán...

Los vínculos de Extremadura y Cataluña: Seat y Don Benito, un caso de éxito

Los vínculos de Extremadura y Cataluña: Seat y Don Benito, un caso de éxito

La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro

La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro

La Haba y Sant Cugat, dos municipios unidos por una historia de emigración

La Haba y Sant Cugat, dos municipios unidos por una historia de emigración

En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: "La conexión con Cataluña no se pierde"

En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: "La conexión con Cataluña no se pierde"

Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: "Cataluña no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades"

Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: "Cataluña no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades"
Tracking Pixel Contents