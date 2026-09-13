Muere el empresario extremeño Marcelo Muñoz

El empresario Marcelo Muñoz murió el pasado viernes en Madrid a los 91 años, después de una vida dedicada principalmente a las relaciones comerciales con China. Natural de Jaraíz de la Vera, fue pionero en abrir una oficina comercial en el país asiático en el año 1978.

Muñoz realizó más de un centenar de viajes a China y su labor fue reconocida con numerosas distinciones y actos. En 2019, por ejemplo, el Ateneo de Madrid acogió un homenaje y la presentación de su libro ‘La China del siglo XXI’. También fue autor de ‘El enigma chino’ y ‘China ha vuelto para quedarse’, donde volcó sus experiencias en su labor de puente con este país.

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Su fallecimiento fue dado a conocer por el alcalde de Jaraíz, Luis Miguel Núñez, quien pudo mantener una conversación telefónica con Muñoz en las últimas fechas. La localidad verata siempre se ha mostrado muy orgullosa de la extraordinaria trayectoria de su paisano, que nunca perdió sus raíces.