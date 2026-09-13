En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: "La conexión con Cataluña no se pierde"

La celebración de la Diada en Extremadura pone este año el foco sobre una relación que en algunos pueblos de la región se mantiene viva desde hace más de medio siglo. Uno de los mejores ejemplos está en Garrovillas de Alconétar, una localidad cacereña de alrededor de 2.000 habitantes que en los años 60 llegó a tener unos 6.000 y que vio cómo buena parte de sus vecinos hacía las maletas rumbo a Cataluña.

Entre aquellas historias de emigración aparecen además dos apellidos conocidos por millones de españoles. Jordi Hurtado y Jordi Évole tienen raíces familiares en Garrovillas de Alconétar y son, además, parientes lejanos entre sí.

«En los años 60 aquí había una población de unos 6.000 habitantes y se quedó en 3.000 y poco. La gran mayoría de esa gente se fue a Barcelona, a Cataluña en general», explica Alejandro Rodríguez, periodista y cronista oficial de Garrovillas de Alconétar. A sus 29 años, conoce bien una historia que todavía se percibe cada verano en las calles del municipio.

Acabaron en Cataluña

La relación de Jordi Hurtado con el pueblo procede directamente de su padre, Francisco Hurtado, natural de Garrovillas, que terminó estableciéndose en Cataluña después de marcharse siendo joven. La familia era conocida en la localidad como «la reina», recuerda el cronista.

Jordi Hurtado, en una imagen de archivo. / E. P.

En el caso de Jordi Évole, el vínculo es todavía más conocido en Garrovillas. Su padre nació en el municipio y su abuelo paterno, Pedro Évole Macías, tuvo una destacada presencia en la vida política local durante la Segunda República y llegó a ser alcalde del municipio antes de la Guerra Civil. Posteriormente, la familia acabaría trasladándose a Cataluña.

Regresó "muy discreto"

Évole sí ha regresado en alguna ocasión a conocer el lugar del que procedían su padre y su abuelo. El cronista recuerda especialmente una visita durante una Semana Santa de hace más de una década. «Vino muy discreto. No se dejó ver mucho en sitios con mucha gente», señala. En Garrovillas todavía permanecen algunos familiares lejanos.

De Jordi Hurtado, sin embargo, Rodríguez no tiene constancia de visitas recientes al municipio. Eso no impide que sus raíces sean conocidas entre los vecinos. Los dos comunicadores comparten incluso parentesco. El propio Jordi Hurtado ha contado públicamente que la abuela de Évole era prima hermana de su padre, una relación familiar cuyo origen vuelve a conducir hasta Garrovillas.

El regreso al pueblo de Jordi Évole. / Alkonetara

Pero la historia de estas dos familias es solo una pequeña parte de un fenómeno mucho mayor. La emigración llevó a centenares de garrovillanos hacia Cataluña y especialmente hacia El Prat de Llobregat, municipio situado junto a Barcelona y conocido por albergar el aeropuerto de El Prat.

Hermanamiento oficial

La relación fue tan intensa que Garrovillas de Alconétar y El Prat terminaron hermanándose oficialmente. Décadas después de aquellas primeras salidas, los lazos familiares continúan. «Hay una colonia de unos 500 nacidos en Garrovillas allí», asegura Rodríguez Hurtado. Una cifra especialmente significativa si se compara con los cerca de 2.000 habitantes que residen actualmente durante todo el año en el municipio extremeño.

Alejandro Rodríguez, cronista oficial de Garrovillas de Alconétar. / CEDIDA

"Todos los años se organizan buses para que los garrovillanos que viven en El Prat regresen a su tierra" Alejandro Rodríguez — Cronista oficial de Garrovillas de Alconétar

El vínculo no se ha quedado solo en recuerdos familiares. Todos los veranos se organizan autobuses que conectan ambos municipios para facilitar el regreso de quienes emigraron décadas atrás y todavía conservan su vivienda, familiares o amigos en Garrovillas. A ellos se suman hijos y nietos que ya realizan el viaje por su cuenta. El resultado es visible durante las fiestas de San Roque. Garrovillas puede pasar de unos 2.000 habitantes a rondar los 6.000 en pleno verano. «Es rara la casa que no está habitada», resume Rodríguez Hurtado.

Su plaza porticada

Quienes regresan encuentran además uno de los conjuntos históricos más atractivos de la provincia de Cáceres. El corazón de Garrovillas es su monumental Plaza de la Constitución, una gran plaza porticada de alrededor de 4.000 metros cuadrados cuyos orígenes se remontan al siglo XV. Soportales, arcos y edificios históricos rodean un espacio que constituye la principal imagen del municipio. En uno de sus lados se encuentra el antiguo Palacio de los Condes de Alba de Liste, convertido actualmente en hospedería.

La plaza porticada de Garrovillas de Alconétar. / Pueblos mágicos

Garrovillas posee además una historia ligada desde hace siglos al Tajo y al antiguo enclave de Alconétar, situado en un estratégico lugar de paso. Por este territorio discurría la Vía de la Plata y aquí se conservan restos como el antiguo puente romano de Alconétar, trasladado parcialmente antes de la construcción del embalse de Alcántara.

Más de medio siglo después de la marcha de tantos vecinos, los autobuses que cada agosto vuelven desde El Prat, las casas que se llenan durante San Roque y los apellidos repartidos entre Extremadura y Cataluña demuestran que el vínculo entre ambas autonomías continúa.