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Septiembre no rebaja el riesgo de incendios en Extremadura: 15 fuegos en una semana

El Plan Infoex ha intervenido en 33 incidentes y los incendios forestales han afectado a unas 75 hectáreas en los últimos siete días

Bomberos del Infoex trabajan en la extinción de un incendio forestal.

Bomberos del Infoex trabajan en la extinción de un incendio forestal. / JUNTAEX

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E. P. E.

Mérida

El riesgo de incendios forestales continúa elevado en Extremadura pese a encontrarnos ya a mediados de septiembre. El Plan Infoex ha intervenido durante la última semana en 33 incidentes, de los que 15 han sido incendios forestales que han afectado a una superficie aproximada de 75 hectáreas, a falta todavía de las mediciones definitivas.

De esos 15 incendios, ocho se produjeron en la provincia de Badajoz y siete en la de Cáceres, según el balance facilitado por la Junta de Extremadura. Durante esta semana de la Época de Peligro Alto, que permanece activa desde el pasado 1 de junio, no se ha registrado ningún gran incendio forestal, categoría que engloba aquellos fuegos que superan las 500 hectáreas.

Sí fue necesario, sin embargo, declarar el nivel 1 de peligrosidad en un incendio registrado en Benquerencia de la Serena, ante la posible afección a construcciones aisladas y carreteras. Entre los fuegos de mayor relevancia de los últimos días figura también el de Arroyomolinos, que afectó a unas 14 hectáreas de terreno forestal.

Previsión meteorológica

Las condiciones meteorológicas seguirán obligando a mantener la precaución durante los próximos días. La semana comenzará con tiempo estable y seco, sin precipitaciones y con temperaturas elevadas para esta época del año. A partir del miércoles, el paso de una vaguada provocará un ligero descenso térmico, aunque las temperaturas volverán a subir hacia el final de la semana. El viento será, en general, flojo o moderado, aunque podrá ganar intensidad durante las horas de la tarde.

Noticias relacionadas y más

Este escenario seguirá favoreciendo un riesgo elevado de incendios forestales, especialmente por las bajas humedades y la elevada disponibilidad del combustible vegetal. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura pide por ello extremar las precauciones y recuerda que continúan plenamente vigentes las restricciones propias de la Época de Peligro Alto para determinados usos y actividades.

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