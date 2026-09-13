Los vínculos de Extremadura y Cataluña: Seat y Don Benito, un caso de éxito

Don Benito guarda un espacio no pequeño en la larga trayectoria de Seat, la emblemática marca automovilística creada en 1950, ligada a la historia sentimental de España y pieza clave de la industria catalana todavía en nuestros días.

De la localidad pacense era natural Juan Sánchez-Cortés Dávila, quien además de ser presidente de Renfe lo fue también de Seat durante una década, entre 1967 y 1977, es decir, años de gran prosperidad para la marca. Nunca perdió su vinculación con Don Benito, que en 1968 ya le dedicó una plaza que aún lleva su nombre y que en 1960 le había nombrado Hijo Predilecto.

Hermanamiento

Por su mediación, muchos extremeños se marcharon a Calatuña a trabajar en la pujante industria automovilística hasta el punto de que en el año 2017, siendo José Luis Quintana, actual delegado del Gobierno en Extremadura, alcalde del municipio extremeño, se hermanaron con Canyelles hasta donde se extendió la tela de araña de Seat y Don Benito.

Acto del hermanamiento entre Don Benito y Canyelles. / R. Haba

El motivo es que en Canyelles acabaron residiendo decenas de familias procedentes de Extremadura que trabajaban en Industrias Mediterráneo S.A., (más conocida como IMSA) ubicada en la cercana Villanova i la Geltrú, y cuya actividad consistía en gran parte en la fundición de piezas para automóviles, es decir, ser fábrica auxiliar del sector de la automoción. IMSA fue creada por otro dombenitense, Pedro Camacho, y a la localidad llegaron a pertenecer más de 300 de los 1.200 trabajadores que reunió la planta, muchos otros también extremeños llegados desde otros puntos de la región. En Canyelles todavía se sigue celebrando la romería de la Virgen de las Cruces, que es la patrona de Don Benito.

Ramón Paredes

Pero si hay un ‘calabazón’ que conoce bien no solo Seat también el grupo Volkswagen al que pertenece desde mediados de los años ochenta del pasado siglo ese es Ramón Paredes, hoy ya jubilado a sus 70 años pero que llegó a ser vicepresidente de Recursos Humanos de Seat, entre otras responsabilidades de alta dirección. Él fue quien contrató en su día para la división española a Oliver Blume, el actual CEO de Volkswagen.

"La emigración extremeña en Cataluña es un caso de éxito", asegura Paredes en conversación telefónica. Él llegó con 10 años con su familia a Sant Boi de Llobregat y con 15 ya estaba en la escuela de aprendices donde Seat les formaba en maestría industrial, lo que hoy viene a ser la FP. Desde ahí fue escalando puestos ("gracias también al dominio del inglés que estudiaba por la noche por recomendación de una maestra a mi madre") y tras pasar por Alemania y conocer a fondo la antigua fábrica de la zona franca anterior a Martorell se jubiló como vicepresidente de Relaciones Institucionales del grupo para España, dedicado a labores de lobi ante los legisladores de Bruselas. Hoy tiene 70 años.

Orgullo

"Yo estoy orgulloso de ser extremeño y de Don Benito, pero solo puedo decir cosas buenas de Cataluña, tengo tres hijos catalanes y nunca tuve el más mínimo problema por mi origen", asegura desde Madrid, a donde le llevó su última responsabilidad en el grupo automovilístico, aunque sigue manteniendo vínculos con Don Benito.

Paredes se declara "optimista" sobre la continuidad de las fábricas del grupo en Cataluña después del anuncio de la pronta desaparición de Seat como marca. "Emocionalmente es muy querida, un emblema del país que ha dado modelos como el Seiscientos, el Ibiza, el Panda… que son parte de la historia de todos, pero lo más importante es que los puestos de trabajo creo que se mantendrán, igual que en Navarra".