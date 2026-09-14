Acopaex nombra a Domingo Fernández Sánchez Presidente de Honor de la cooperativa

La Asamblea General de Acopaex, Sociedad Cooperativa Agroalimentaria, ha acordado el nombramiento de Domingo Fernández Sánchez como Presidente de Honor, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso, dedicación y servicios prestados a la cooperativa desde su constitución y durante el desempeño de sus funciones como presidente.

Este nombramiento representa el reconocimiento institucional de Acopaex a una trayectoria de 35 años vinculada a la dirección y desarrollo de la cooperativa, desde sus primeros pasos hasta convertirse en la organización agroalimentaria que es en la actualidad.

Durante estas más de tres décadas, Domingo Fernández Sánchez ha estado estrechamente ligado a la evolución de Acopaex, participando en la construcción y consolidación de un proyecto cooperativo basado en la unión de sus socios, la defensa de sus producciones, la profesionalización de la actividad agraria y la generación de valor para el sector agroalimentario extremeño.

Su trayectoria al frente de la entidad ha coincidido con años de profundas transformaciones en la agricultura, el cooperativismo y los mercados agroalimentarios, en los que Acopaex ha tenido que afrontar importantes retos, procesos de crecimiento y nuevas realidades económicas y productivas.

El nombramiento como Presidente de Honor pretende, por ello, expresar públicamente el agradecimiento de la cooperativa a quien ha dedicado una parte fundamental de su vida profesional a este proyecto y mantener su figura vinculada institucionalmente a la historia de Acopaex.

La Asamblea General ha establecido que la Presidencia de Honor tendrá un carácter exclusivamente honorífico e institucional, siendo un cargo no ejecutivo, no orgánico y no retribuido. En consecuencia, no supone la pertenencia a los órganos sociales de la cooperativa ni atribuye funciones de gestión, administración o representación de la entidad.

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Desde Acopaex se quiere destacar que este reconocimiento no es únicamente un agradecimiento por los años dedicados a la cooperativa, sino también por el compromiso mantenido con los valores que han inspirado el proyecto desde sus orígenes: cooperación, unidad, responsabilidad, defensa del agricultor y vocación de futuro.