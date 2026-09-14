La apuesta de Extremadura por los centros de datos: 7.300 millones en cuatro proyectos

Extremadura tiene actualmente cuatro grandes proyectos de centros de datos que suman más de 7.300 millones de euros de inversión prevista y cerca de un millar de empleos directos. Badajoz, Navalmoral de la Mata, Cáceres y Mérida concentran las iniciativas que presentan un mayor grado de concreción, mientras que Valdecaballeros continúa formando parte de los planes a más largo plazo de Merlin Properties, aunque todavía en una fase menos avanzada.

La comunidad llegó a situar sobre la mesa inversiones potenciales superiores a los 25.000 millones si se incorporaba el desarrollo completo planteado por Merlin para Navalmoral y Valdecaballeros. Sin embargo, la Junta de Extremadura circunscribe ahora a esos cuatro proyectos los expedientes con cifras públicas y avances administrativos más concretos.

"Los centros de datos en Extremadura ya no son un anuncio, son expedientes", ha asegurado este lunes el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea. La diferencia, ha defendido, es que ahora existen proyectos con suelo adquirido o reservado, autorizaciones en marcha y licencias de obra ya solicitadas.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado. / ASAMBLEAEX

Los más avanzados

Entre los proyectos más avanzados figura Nostrum Evergreen, en la Plataforma Logística de Badajoz, con una inversión prevista de 1.913 millones de euros. La compañía tiene reservado suelo sobre unos 290.000 metros cuadrados, dispone de punto de consumo eléctrico y ya ha solicitado la licencia de obra.

Además, el pasado 7 de septiembre se publicó la autorización administrativa previa de parte de las infraestructuras eléctricas necesarias para el complejo. Según el Ejecutivo, la previsión es que las obras comiencen antes de finalizar este año y duren aproximadamente un año y medio.

También maneja ese calendario Merlin Edged en Navalmoral de la Mata, con una primera inversión de 1.600 millones de euros y 250 empleos directos previstos. La compañía ha comprado unos 200.000 metros cuadrados y mantiene reservados otros 100.000, cuenta con 29 MW asignados para la primera fase y ha solicitado ya la licencia de obra.

El proyecto mantiene en tramitación la autorización ambiental y espera también la resolución de su solicitud de acceso a la subestación de Arañuelo. En este caso, ña Junta calcula que podría entrar en funcionamiento unos dos años y medio después de comenzar la construcción.

Pendientes de la red

Más condicionada por el acceso eléctrico se encuentra CC Green, en Cáceres, con 1.040 millones de inversión y 220 empleos previstos. La solicitud para conectarse a la subestación de Arenales fue rechazada en la anterior planificación eléctrica y el proyecto queda ahora pendiente de la planificación estatal 2026-2030.

El cuarto desarrollo es Lusitanus, promovido por FRV en ExpacioMérida, con una inversión inicial de 2.800 millones de euros. De esa cantidad, 2.100 millones corresponderían a infraestructura digital y otros 700 millones a infraestructura energética renovable.

La compañía estima entre 1.700 y 2.000 empleos durante la construcción y más de 120 puestos directos estables durante su funcionamiento. FRV tiene formalizada una opción de compra sobre los terrenos y ha solicitado acceso eléctrico en la subestación de Don Álvaro, todavía pendiente de resolución.

El nuevo decreto

Durante su intervención, Coslado también ha cargado contra el proyecto de real decreto del Gobierno para regular los grandes centros de datos, frente al que la Junta ha presentado alegaciones y ha reclamado su retirada. El director general sostuvo que determinadas exigencias pueden convertirse en una "barrera a la inversión" y afectar a proyectos que llevan años tramitando suelo, ingeniería y conexiones eléctricas.

En concreto, ha cuestionado la obligación de cubrir con renovables el 80% del consumo eléctrico con correspondencia hora a hora, además de exigir que esa generación proceda de nuevas instalaciones. A su juicio, cumplir esa condición obligaría en la práctica a disponer de almacenamiento masivo o de generación renovable firme a una escala que actualmente no ofrece el mercado.

Coslado ha criticado también los plazos de adaptación de tres y seis meses previstos para determinados proyectos ya en tramitación y advirtió de que el régimen de penalizaciones puede llegar, en los casos más graves, a la pérdida de los derechos de acceso y conexión.

Postura del PSOE

Por parte del PSOE, el diputado Julio César Rodríguez ha defendido la necesidad de que exista un marco que regule la implantación de estas instalaciones y advirtió de que su elevada demanda de energía puede terminar limitando la potencia disponible para otros proyectos industriales. El socialista ha señalado que su grupo está a favor de los centros de datos siempre que sean sostenibles, estén vinculados a energías renovables y sirvan para atraer actividad económica y empleo cualificado a Extremadura.

El parlamentario también ha puesto el foco en el empleo que generan en relación con los recursos que consumen y ha solicitado que el suelo industrial, el agua, la potencia eléctrica y el apoyo público estén ligados a la creación de puestos de trabajo. "Extremadura no puede permitirse ser esquilmada otra vez", ha afirmado, al tiempo que ha pedido evitar que la región aporte sus recursos sin que el valor añadido de estas inversiones permanezca en el territorio.