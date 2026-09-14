Loterías y apuestas
La Bonoloto deja más de 128.000 euros este domingo
El sorteo se queda sin acertantes de primera categoría y eleva a 1,5 millones el bote de la próxima convocatoria
La Bonoloto ha dejado este domingo, 13 de septiembre, un premio de 128.904,75 euros en un único boleto de segunda categoría. El resguardo ha logrado cinco aciertos y el número complementario, la combinación necesaria para obtener esta cuantía.
El boleto premiado ha sido validado en la administración de loterías número 6 de Las Rozas de Madrid, situada en el centro comercial Heron City, en el quiosco 1 de la calle Camilo José Cela, número 2, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Ninguna apuesta ha reunido los seis aciertos necesarios para obtener el premio de primera categoría. Así, con el bote generado, un único acertante podría ganar 1,5 millones de euros en el próximo sorteo.
La combinación ganadora
Los números premiados han sido el 2, 6, 7, 20, 39 y 47, con el 37 como complementario y el 7 como reintegro.
El reparto ha incluido también 54 premios de tercera categoría, de 1.193,56 euros cada uno; 3.592 de cuarta, de 26,91 euros; y 71.014 de quinta, de cuatro euros. La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.063.510,50 euros.
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