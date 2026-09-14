Caso Francisca Cadenas
La UCO está en el interior de la casa de los investigados por el crimen de Francisca Cadenas: "Se oye como si estuvieran excavando"
Los agentes podrían estar buscando un pozo oculto en casa de los hermanos Julián y Msnuel González
Después de seis horas, sigue el movimiento fuera y dentro de la casa de los hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas.
En el exterior, continúa la diligencia de la reconstrucción con testigos y familiares, mientras otros agentes de UCO se encuentran interior de la vivienda de Manuel y Julián González, a sólo unos metros de la de la familia Meneses Cadenas.
"Se oyen palas, como si estuvieran excavando", aseguran algunos vecinos.
Y es que, como ya informó este diario, una de las diligencias que iba a practicarse hoy era la búsqueda de un posible pozo en el domicilio, que se habría tapiado.
De momento, no ha trascendido qué buscan los investigadores, pero podría tratarse de material que ayude a completar el puzzle de lo que ocurrió en la casa la noche del 9 de mayo, cuando Francisca desapareció y, según Julián, el autor confeso de su muerte, acabó con su vida.
De los dos investigados, solo Manuel ha colaborado en la reconstrucción de los hechos. Julián no ha querido y ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Hornachos. A las 12.30 horas el primero ha abandonado la calle Nueva con el mismo destino. No está previsto que hoy vuelvan a este lugar, por lo que serán conducidos de nuevo a la cárcel sevillana de Morón de la Frontera, donde permanecen en prisión provisional.
A esta hora aún se desconoce hasta cuándo continuarán estas diligencias, si se prolongarán a lo largo de la tarde o, si incluso, podrían retomarse mañana.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: 'La conexión con Cataluña no se pierde
- Cataluña vende cada año a Extremadura productos por valor de 240 millones de euros y le compra por 118 millones
- Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores
- Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Cataluña no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades
- Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
- Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
- La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro
- La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas