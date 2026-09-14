Los productores extremeños de cereal protestan ante Presidencia: "No podemos con los costes de producción"

"No podemos con los costes de producción". Así ha resumido este lunes Cándido Méndez, agricultor de Casas de Reina, la situación que ha llevado a Apag Extremadura Asaja a iniciar una protesta ante la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura para reclamar medidas de apoyo a los productores de cereales de invierno.

La movilización ha comenzado con agricultores de las cooperativas de Llerena y Villagarcía de la Torre y tendrá continuidad durante los próximos días. La organización prevé concentrarse de 8.00 a 15.00 horas y que cada jornada participen dos entidades diferentes. "En tanto no haya respuesta por parte de Presidencia, nosotros vamos a continuar aquí", ha advertido el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri.

El dirigente agrario ha situado como principal motivo de la protesta el supuesto incumplimiento de los compromisos adquiridos por la presidenta de la Junta con el sector cuando se encontraba en la oposición. "Motivos nos sobran, pero el principal por el que estamos aquí es el incumplimiento de la presidenta de la Junta con una comarca tan importante como Campiña Sur y con una producción tan importante como los cereales de invierno”, ha afirmado.

Tres reclamaciones

En concreto, Apag centra sus reivindicaciones en tres medidas. Por un lado, reclama la puesta en marcha de una ayuda integrada para los cereales de invierno, que considera justificada por la propia función que desempeñan estos cultivos y que asegura que lleva tiempo demandando.

La organización pide también una autorización efectiva para realizar quemas controladas y rotacionales de rastrojos, con el objetivo de combatir plagas y problemas fitosanitarios, y una ayuda para afrontar el incremento de los costes similar a la articulada en 2023. Metidieri asegura que tanto él como responsables técnicos de Apag han mantenido distintas reuniones con la Administración autonómica. "El compromiso sí, pero la realidad es bien distinta", ha lamentado.

Aunque reconoce que problemas como las importaciones de cereal dependen en buena medida de decisiones nacionales y europeas, sostiene que el Ejecutivo autonómico sí puede actuar sobre estas tres cuestiones. "Puede arbitrar la quema controlada de rastrojos, puede habilitar esa ayuda integrada y puede hacer esa ayuda que estamos pidiendo como se publicó en 2023", ha defendido.

En primera persona

Entre quienes acudieron a la primera jornada de protesta estaba Cándido Méndez, que cultiva junto a sus hijos alrededor de 100 hectáreas de trigo, cebada y avena, además de oleaginosas y olivar tradicional de secano. "Cultivamos todavía porque no sé si el año que viene seguiremos, porque esto es inviable", ha señalado.

El agricultor asegura que los gastos necesarios para sacar adelante una cosecha se han disparado mientras el precio del cereal no ha evolucionado de la misma forma. "Tenemos el gasóleo por las nubes, los abonos por las nubes, los herbicidas por las nubes", ha explicado. Según Méndez, actualmente el cereal se paga en torno a 0,22 o 0,23 euros el kilo, después de haber llegado a situarse entre los 0,16 y los 0,18 euros.

Con rendimientos medios que cifra en unos 2.500 kilos por hectárea en su zona, considera que los precios actuales hacen muy difícil sostener la explotación. Su reclamación, insiste, va más allá de las subvenciones. "Lo que queremos es que valga lo nuestro, lo que producimos", ha trasladado.

Campaña de pérdidas

La protesta llega tras una campaña especialmente negativa para los cereales de invierno. Apag estima que la producción ha caído más de un 30% y calcula una cosecha regional de unas 407.530 toneladas. Los rendimientos medios se han situado alrededor de los 2.300 kilos por hectárea, mientras que los costes orientativos de producción rondan los 800 euros por hectárea. Según los cálculos de la organización, serían necesarios aproximadamente 4.000 kilos por hectárea para cubrir esos gastos.

Con estos datos, Apag cifra las pérdidas en unos 350 euros por hectárea y estima que el impacto económico supera los 62 millones de euros para los productores extremeños. La superficie cultivada también continúa retrocediendo. Los datos provisionales del Fondo Español de Garantía Agraria sitúan en unas 178.000 hectáreas la superficie de cereales de invierno sembrada en Extremadura en 2026, un 15% menos que en la campaña anterior.

En esta línea, la organización agraria compara esta cifra con las alrededor de 309.000 hectáreas declaradas en 1999. Para Metidieri, la evolución demuestra hasta qué punto se está reduciendo el peso del cultivo. "Es un dato que habla por sí solo", ha afirmado, antes de advertir de que esta tendencia puede acabar poniendo en riesgo "algo tan importante como la soberanía alimentaria".

Importaciones y precios

La organización señala asimismo a las importaciones procedentes de terceros países como una de las principales amenazas para el sector. Metidieri apunta especialmente a las entradas de cereal procedentes de Ucrania y Rusia y reclama reciprocidad y condiciones de competencia similares para los productos que llegan desde fuera de la Unión Europea.

También se ha mostrado crítico con la Ley de la Cadena Alimentaria. A su juicio, mientras no se oficialicen los costes de producción será difícil garantizar precios que permitan cubrir los gastos de las explotaciones. Apag prevé mantener la movilización durante los próximos días ante Presidencia. "Estamos hartos y así evidentemente no se puede continuar. El campo o da un giro de 180 grados o está abocado a la desaparición", ha advertido Metidieri.