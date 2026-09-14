Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este lunes, 14 de septiembre
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La Primitiva deja este sábado un premio de 46.509 euros en Extremadura
- Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores
- Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
- Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
- Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
- La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas
- En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: "La conexión con Cataluña no se pierde"
- La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro