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Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este lunes, 14 de septiembre

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  3. Llega a Extremadura uno de los grandes espectáculos otoñales, la berrea: cuatro zonas donde verla
  4. Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
  5. Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
  6. La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas
  7. En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: "La conexión con Cataluña no se pierde"
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