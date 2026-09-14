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Consulta la portada en papel de El Periódico Extremadura este martes, 15 de septiembre

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  3. Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores
  4. Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Cataluña no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades
  5. Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
  6. Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
  7. La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro
  8. La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas

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