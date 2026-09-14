CSIF ve margen para la equiparación salarial de los empleados públicos tras reunirse con Guardiola

La reunión entre CSIF y María Guardiola ha terminado sin compromisos concretos, pero con la puerta abierta a una negociación sobre la equiparación salarial de los empleados públicos. El presidente autonómico del sindicato, Benito Román, ha asegurado que la presidenta de la Junta se ha mostrado "receptiva" y dispuesta a estudiar fórmulas de acuerdo, aunque las movilizaciones seguirán adelante mientras no haya una convocatoria formal y partidas presupuestarias.

"Nos ha sorprendido gratamente y positivamente", ha explicado Román a este diario después de un encuentro que se ha prolongado durante más de una hora y en el que también han participado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, y el vicepresidente de CSIF Extremadura, Andrés Rayo.

Según el dirigente sindical, Guardiola ha escuchado "todas y cada una" de las reivindicaciones que le han trasladado y se ha comprometido a estudiarlas y a analizar "distintas vías y fórmulas de posibles acuerdos". "No se ha cerrado en banda, sino todo lo contrario", ha asegurado.

El principal asunto que CSIF ha puesto sobre la mesa ha sido la equiparación salarial de los trabajadores de Sanidad y Administración General con sus homólogos de otras comunidades autónomas, ya que los sindicatos vienen denunciando diferencias retributivas que en algunas categorías pueden rondar el 20%.

Pese a las buenas sensaciones, Román ha insistido en separar la disposición mostrada durante el encuentro de los posibles avances que puedan producirse a partir de ahora. "Una cosa son las sensaciones y luego otra los posibles acuerdos a los que podamos llegar", ha advertido.

Mesa de negociación

La reunión ha finalizado sin una fecha concreta para retomar las conversaciones, por lo que CSIF mantiene por el momento el calendario de movilizaciones acordado junto a UGT y CCOO. El sindicato considera que el siguiente paso debe ser la convocatoria de la Mesa General de Negociación con las tres organizaciones y la presentación de partidas presupuestarias concretas para comenzar a abordar la equiparación.

"Lo que necesitamos es el gesto de convocar Mesa General de Negociación, decirnos que hay partidas presupuestarias y que esas partidas estén dentro de lo que los empleados públicos necesitan para dejar de estar en el vagón de cola retributivamente hablando", ha señalado Román.

El presidente de CSIF ha aclarado además que el encuentro de este lunes ha tenido un carácter institucional y no se ha convocado específicamente para abordar el conflicto salarial. De ahí que haya reclamado ahora una reunión formal en la que estén presentes también UGT y CCOO. "Vamos las tres organizaciones sindicales en una línea y aquí deberían convocarnos a las tres", ha explicado. La petición de una reunión con Guardiola, ha recordado, fue realizada conjuntamente por los tres sindicatos.

Las movilizaciones

"Hasta que no haya un gesto, seguimos con nuestro calendario", ha recalcado Román. En este punto, cabe recordar que CSIF, UGT y CCOO han dado al Ejecutivo autonómico hasta el 11 de noviembre para poner sobre la mesa cantidades concretas, un calendario y un compromiso presupuestario que permita avanzar en la equiparación salarial.

La primera concentración está prevista para el 24 de septiembre ante la Asamblea de Extremadura. Posteriormente habrá protestas en los centros de trabajo los jueves 1, 8, 15 y 22 de octubre y, si no se producen avances, una concentración ante la Presidencia de la Junta el 29 de octubre. El calendario culminaría el 11 de noviembre con una huelga general y una manifestación.

Además de la cuestión salarial, CSIF ha trasladado a Guardiola otras reivindicaciones relacionadas con la carrera y el desarrollo profesional, la recuperación de los anticipos reintegrables para los trabajadores de la Junta y diferentes mejoras laborales y de conciliación. Román ha insistido en que el sindicato ha salido con "sensaciones positivas" y con la percepción de que existe voluntad de buscar soluciones, pero ha reclamado que esa disposición se traduzca ahora en hechos.