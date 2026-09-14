Caso Francisca Cadenas
Diego Meneses, viudo de Francisca Cadenas, tras concluir la reconstrucción: "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar"
Reconoce que la familia está "peor que nunca"
El viudo de Francisca Cadenas, Diego Meneses, ha reconocido que hoy está siendo un día muy duro para la familia. "Estamos peor que nunca todos", ha asegurado a la prensa, más de seis horas después de que se iniciara la reconstrucción de los hechos.
Asegura que no le va a sorprender nada de lo que haya dicho Manuel González, conocido como Lolo, el único de los dos hermanos investigados por el asesinato de su mujer que ha querido colaborar.
"¿Lolo va a decir la verdad ahora, después de 9 años?", ha preguntado con ironía. "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar", ha afirmado Diego Meneses.
El viudo de Francisca Cadenas ha asegurado que a él no le ha salido ni gritarle cuando se lo ha topado de frente durante la reconstrucción. Ya lo han hecho por él sus vecinos."Todo lo que han gritado es poco, le tenían que gritar más, no solo a Lolo, a todos ellos", ha dicho.
Diego Meneses es el único miembro de la familia que ha hecho declaraciones hasta ahora. Ni los abogados de la defensa, José Duarte y Aurelia Martín, ni la de la acusación particular, Verónica Guerrero, han atendido, de momento, a los medios.
En la calle Nueva ya no quedan agentes de la Guardia Civil ni vecinos. Las vallas se han retirado y se ha reabierto al tráfico.
Oficialmente, no se ha confirmado si las diligencias se dan por concluidas, pero parece que sí.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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