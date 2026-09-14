Los extremeños declaran 42 millones de beneficio en fondos de inversión y bolsa

De un lado, las elevadas rentabilidades proporcionadas por los mercados financieros; de otro, el continuo incremento del precio de la vivienda, que cada vez hace más complicado acceder a ella y lleva a buscar alternativas que eviten un endeudamiento excesivo. Son los dos factores que contribuyen en mayor medida a explicar que las ganancias obtenidas por los extremeños gracias a fondos de inversión y acciones hayan marcado máximos.

Ganancias patrimoniales

Teniendo en cuenta ambos tipos de productos de inversión, sumaron más de 42 millones de euros de ganancia patrimonial declarada en la campaña del IRPF de 2024 (la desarrollada el año pasado). Esta cifra no representa el dinero que los extremeños tienen invertido, sino los resultados aflorados al desprenderse de la inversión, de manera que recogen ventas, transmisiones o reembolsos que generan una ganancia o una pérdida patrimonial para el contribuyente.

Ganancias patrimoniales de los extremeños por acciones y fondos (Líneas)

En concreto, el beneficio a través de operaciones con fondos consignado por los extremeños en la declaración de la renta alcanzó los 17,5 millones de euros, mientras que el correspondiente a acciones y derechos de suscripción superó los 24,5 millones. Tanto en uno como en otro caso, alcanzaron, con diferencia, la cifra más alta en los cuatro años en los que las estadísticas de la Agencia Tributaria detallan este capítulo de forma separada.

En la campaña anterior, las cantidades habían sido de 0,88 millones y 9,7 millones de euros, respectivamente; y en la de 2022 el saldo había sido negativo en ambos casos (el importe de las operaciones patrimoniales con pérdidas había superado al de las que supusieron una ganancia).

Cifra de operaciones estable

En estas tres anualidades el número de operaciones se ha mantenido relativamente estable. Sin embargo, las ventas realizadas en 2024 fueron mucho más rentables y, especialmente en los fondos, se declararon muchas menos pérdidas, gracias a la positiva evolución de los mercados financieros durante ese año. En 2024, el Ibex 35 ganó alrededor de un 14,9%, mientras que la rentabilidad media de los fondos de inversión españoles fue del 6,9%, según Inverco, la patronal de este sector.

Por contra, el 2022, anualidad que arroja un balance en números rojos en las estadísticas de Hacienda, "fue marcadamente negativo para las carteras, afectando tanto a la renta fija como a la renta variable", apunta Carlos Gutiérrez Arroyo, director provincial en Cáceres de Renta 4 Banco.

Tres años positivos

A partir de ese punto, los tres años siguientes han resultado "muy positivos para los inversores", apostilla. Concretamente en los dos últimos, la bolsa española ha tenido "un comportamiento excepcional", que a su juicio "explica de forma directa el fuerte incremento de las ganancias patrimoniales declaradas al aflorar esas plusvalías latentes".

El responsable en Cáceres de esta firma especializada en servicios de inversión menciona además un segundo factor, este de carácter "sociológico y financiero", que ayuda a explicar el repunte. "Una parte de estas ganancias se hicieron efectivas mediante la venta de fondos y acciones con la finalidad de realizar donaciones de padres a hijos", esgrime.

Ayuda para vivienda

En un contexto en el que el acceso a la vivienda, especialmente de los más jóvenes, resulta complejo, "muchas familias decidieron movilizar parte de su ahorro acumulado para ayudar a sus hijos en la compra de inmuebles evitando un endeudamiento excesivo", sostiene. Si bien, puntualiza, no es un fenómeno generalizado, "sí es una tendencia muy real en nuestras oficinas que ayuda a entender el volumen de ganancias declaradas".

Por otro lado, este experto incide en que el largo periodo de inflación, que comenzó tras la pandemia y que acabó por dispararse con la invasión rusa de Ucrania, también tiene una parte de peso en esta tendencia, ya que "supuso un punto de inflexión muy claro en el comportamiento del ahorrador". "La sociedad ha tomado conciencia de que dejar el dinero estancado en la cuenta corriente o bajo el colchón significa perder poder adquisitivo de forma silenciosa año tras año", argumenta.

Ganar la batalla a la inflación

Este deseo de ganarle la partida al IPC "ha actuado como un acelerador para dar el salto hacia la inversión". Es un elemento coyuntural que ha venido siendo potenciado también por una progresiva mejora de la cultura financiera de la región: "El inversor actual está más digitalizado, busca activamente información, compara alternativas y entiende mucho mejor la importancia de planificar a largo plazo", alega.

Preferencias de inversión

En cuanto a los vehículos que suscitan mayor interés entre los inversores extremeños, Carlos Gutiérrez resalta "que hay una clara preferencia por soluciones que equilibran rentabilidad y control del riesgo". Dentro del ámbito de los fondos, matiza, "los que registran un mayor flujo de entrada son los fondos monetarios y de renta fija a corto plazo, idóneos para perfiles conservadores que buscan capturar las atractivas rentabilidades que todavía ofrece el mercado de deuda tras las subidas de tipos de los últimos años".

Asimismo, menciona también "los fondos globales de renta variable, orientados a inversores que buscan diversificación internacional". En cuanto a las acciones, el inversor extremeño sigue apostando de forma mayoritaria "por valores de alta capitalización del Ibex 35, muy enfocados en sectores tradicionales como el bancario y el energético, que ofrecen atractivas rentabilidades por dividendo y encajan muy bien con esa mentalidad de medio-largo plazo".