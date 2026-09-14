Hacienda recorta la ayuda a Ondupack en Navalmoral tras quedar sin acreditar 6,5 millones de inversión

La fábrica de Ondupack en Navalmoral de la Mata recibirá finalmente menos ayuda pública de la prevista para la inversión con la que la compañía puso en marcha su nueva planta de cartón ondulado en Expacio Navalmoral. Hacienda ha reducido en algo más de 1,64 millones de euros la subvención estatal concedida a la empresa después de que hayan quedado sin acreditar, a efectos del programa de incentivos regionales, 6,57 millones de los 49,18 millones de euros de inversión comprometidos inicialmente.

La decisión ha sido adoptada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda. El acuerdo declara un incumplimiento parcial del 13,35% de las condiciones vinculadas a la ayuda y rebaja la subvención de 12,3 millones de euros a 10,65 millones.

El expediente afecta a la planta que Ondupack, perteneciente a CL Grupo Industrial, inauguró en febrero de 2025 en Expacio Navalmoral, una de las principales implantaciones industriales materializadas en los últimos años en la localidad. La factoría está dedicada a la fabricación de cartón ondulado y embalajes y su construcción contó con el respaldo del programa estatal de incentivos regionales.

La revisión de la ayuda llega después de comprobarse el grado de ejecución de la inversión vinculada al proyecto. De los 49,18 millones de euros comprometidos, la Administración considera acreditados como inversión subvencionable 42,62 millones. La resolución permite concluir que esa cantidad no ha quedado acreditada como inversión subvencionable conforme a las condiciones establecidas para recibir íntegramente la ayuda.

Menos ayuda, pero sin devolución

Ondupack no tendrá que devolver dinero a la Administración, ya que todavía no había percibido cantidad alguna de esta subvención. El acuerdo recoge además que la empresa manifestó su conformidad con las causas y las consecuencias del incumplimiento antes de que se iniciara formalmente el procedimiento administrativo.

Una de las grandes inversiones de Expacio Navalmoral

La planta sobre la que recae el expediente se encuentra en Expacio Navalmoral, el parque empresarial situado en el término municipal moralo. Ondupack levantó allí una factoría de cerca de 60.000 metros cuadrados, convertida en una de las inversiones industriales de mayor envergadura desarrolladas en los últimos años en la zona.

La fábrica amplió la capacidad productiva de la compañía, que cuenta también con instalaciones en Almendralejo. Ondupack sitúa la capacidad máxima de la planta de Navalmoral en 200 millones de metros cuadrados de cartón ondulado y hasta 800 millones de cajas al año.

Los incentivos regionales que respaldaron la inversión son ayudas estatales dependientes del Ministerio de Hacienda destinadas a apoyar proyectos empresariales en determinados territorios. La Junta de Extremadura participa en la tramitación y seguimiento de las inversiones desarrolladas en la comunidad.