El gesto de Lolo De Juan con un "gran duque" herido en plena carretera

El influencer y gestor cinegético extremeño Lolo De Juan ha evitado en la noche de este domingo que un búho real herido pudiera ser atropellado después de encontrar al animal en mitad de una carretera mientras circulaba con su vehículo.

De Juan se ha percatado de la presencia de la rapaz sobre la calzada y ha detenido el coche para tratar de protegerla del tráfico. Ante el estado del animal, ha optado por no acercarse ni intentar manipularlo, manteniendo la distancia mientras evitaba que otros vehículos pudieran ponerlo en mayor peligro.

Tras comprobar que el ave no podía abandonar por sus propios medios el lugar, han dado aviso al 112 y a la Guardia Civil para comunicar la situación y solicitar la intervención de los servicios correspondientes. De Juan permanecía en la zona a la espera de su llegada para que el ejemplar pudiera ser recogido y atendido.

Un ave emblemática

El animal es un búho real (Bubo bubo), una especie protegida y una de las rapaces nocturnas más imponentes de la fauna ibérica. Conocido también como 'Gran Duque', es el búho de mayor tamaño presente en España y puede alcanzar una envergadura cercana a los dos metros. Se reconoce fácilmente por sus grandes ojos anaranjados y los característicos penachos de plumas situados sobre la cabeza.

El búho real sobre la calzada este domingo por la noche. / @lolodejuan

La emblemática especie se encuentra distribuida por la Península Ibérica y tiene una presencia destacada en Extremadura. Habita en zonas muy diversas, desde roquedos y sierras hasta dehesas y áreas abiertas, y su dieta incluye pequeños y medianos mamíferos y aves. El búho real está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en Extremadura tiene la consideración de especie "de interés especial".

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Lolo De Juan, cuyo nombre completo es Manuel de Juan López-Lago, es gestor cinegético, comunicador y uno de los rostros más conocidos en redes sociales relacionados con el campo y la actividad cinegética. Cuenta con una amplia comunidad de seguidores, entre los que difunde habitualmente contenidos sobre caza, gestión del campo, naturaleza y mundo rural.