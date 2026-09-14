Un menor de 14 años, uno de dos nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, uno de ellos en un menor de 14 años. El segundo afectado es un hombre de 56 años.

Ambos pertenecen al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena y residen en los municipios de Navalvillar de Pela y Don Benito, respectivamente. Según ha informado el SES, uno de los casos ha sido detectado por el Banco de Sangre de Extremadura y ninguno de los dos pacientes ha necesitado ingreso hospitalario.

Con estas dos nuevas infecciones, Extremadura acumula ya 46 casos de fiebre del Nilo Occidental durante 2026, además de dos fallecidos.

Actualmente permanecen hospitalizados cinco pacientes a causa de esta enfermedad: dos en el Hospital Don Benito-Villanueva, otros dos en el Hospital Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida.

Vigilancia en todas las áreas de salud

La dirección del SES ha trasladado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier sospecha clínica compatible con el virus. El objetivo es incrementar la capacidad de diagnóstico y detectar con rapidez posibles nuevos casos.

El organismo sanitario recuerda, no obstante, que alrededor del 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas, por lo que muchas personas infectadas no llegan a presentar síntomas.

El SES mantiene este año un Plan de Vigilancia de Vectores integrado dentro del Plan Autonómico de Preparación y Respuesta frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores. El dispositivo ha reforzado los sistemas de vigilancia entomológica para detectar de forma precoz la circulación del virus.

Por primera vez se ha puesto en marcha un programa específico para controlar el mosquito Culex, principal vector del virus de la fiebre del Nilo Occidental. El sistema cuenta con diez trampas fijas, ocho en Don Benito y dos en Cáceres, además de una móvil, operativas desde mediados de julio y, en principio, hasta finales de octubre.

La Universidad de Extremadura colabora en el dispositivo a través de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, encargada de identificar las especies capturadas y analizar la posible presencia de ARN viral.

Evitar las picaduras

Ante la circulación del virus, el SES insiste en reducir los lugares en los que los mosquitos pueden reproducirse. Recomienda mantener en buen estado piscinas, estanques y balsas y evitar acumulaciones de agua en recipientes, platos de macetas, cubos, juguetes, bebederos de animales o neumáticos.

También aconseja mantener limpios canalones y desagües, cubrir los recipientes que contengan agua en el exterior e instalar mosquiteras en puertas y ventanas.

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En cuanto a la protección personal, Sanidad recomienda utilizar ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo, así como repelentes autorizados, y evitar perfumes, jabones aromatizados y aerosoles para el cabello que puedan atraer a los insectos.