Nuevo llamamiento urgente en Extremadura: Educación busca profesores de Clave y Danza Española

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha abierto este lunes un nuevo llamamiento urgente para cubrir dos plazas docentes en Cáceres, una de la especialidad de Clave y otra de Danza Española. Se trata de puestos del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas que ya habían sido ofertados previamente y que continúan sin adjudicatario.

En concreto, la plaza de Clave corresponde al Conservatorio Profesional de Música Hermanos Berzosa, mientras que la de Danza Española se encuentra en el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero.

Los nombramientos podrán prolongarse, como máximo, hasta el 30 de junio de 2027, y el plazo para presentar las solicitudes comienza este 14 de septiembre a las 14.00 horas y termina el miércoles 16 a las 9.00 horas.

Quién puede optar

Para la plaza de Clave se admiten, entre otras titulaciones, el Título Superior de Música en la especialidad de Clave, el de Pedagogía con opción Clave y determinadas titulaciones de Profesor o Profesor Superior correspondientes a planes anteriores. En Danza Española pueden concurrir titulados superiores de Danza en las modalidades correspondientes, además del Grado en Pedagogía de las Artes Visuales y Danza con mención en Danza Española y otras titulaciones equivalentes contempladas por la convocatoria.

A la hora de adjudicar los puestos tendrán prioridad, por este orden, los integrantes de las listas ordinarias, supletorias y extraordinarias de la correspondiente especialidad. Si las plazas siguen sin cubrir, podrán ser adjudicadas a aspirantes que no formen parte de ninguna de esas bolsas y que cumplan los requisitos, en cuyo caso se tendrá en cuenta el expediente académico.

La adjudicación se comunicará telefónicamente. Educación precisa además que estos nombramientos tienen carácter extraordinario y que conseguir una de estas plazas por esta vía no supone la incorporación del aspirante a una lista de espera de interinos.

Plazas que ya habían quedado sin cubrir

El carácter urgente del procedimiento responde a que ambas vacantes ya fueron incluidas en un llamamiento telemático el pasado 4 de septiembre y no llegaron a adjudicarse. Según las instrucciones de la Dirección General de Personal Docente, estos procedimientos extraordinarios se utilizan precisamente para puestos que no han podido cubrirse con integrantes de las listas ordinarias, supletorias o extraordinarias.

Esta convocatoria se convierte además en el segundo llamamiento urgente publicado desde el comienzo del nuevo curso escolar. El anterior salió el 10 de septiembre y buscaba cubrir puestos de Educación Física con nivel 3 de fútbol, cuyo plazo concluyó este mismo lunes a las 9.00 horas.