Política regional
El PP exige saber si la Diputación de Badajoz reclamará los 427.000 euros cobrados por David Sánchez y su colaborador
Luis Miguel Núñez reclama al PSOE que "defienda hasta el último céntimo" de dinero público y pregunta si Sánchez Cotrina pedirá dimisiones tras las condenas del caso
El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha exigido este lunes conocer si la Diputación de Badajoz reclamará los 427.000 euros cobrados por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su colaborador durante el tiempo en el que ambos trabajaron para la institución provincial.
"Estamos hablando de dinero público, de más de 427.000 euros de todos los extremeños y de todos los pacenses", ha señalado Núñez en rueda de prensa, en la que ha reclamado al PSOE extremeño que "defienda hasta el último céntimo de euro de los ciudadanos".
El dirigente popular ha considerado que los extremeños tienen derecho a saber si la Diputación de Badajoz va a reclamar esas cantidades o, por el contrario, "va a seguir mirando hacia otro lado".
Núñez también se ha referido a la situación del expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, después de que haya solicitado que su inhabilitación quede limitada a la Presidencia de la institución provincial.
"¿De verdad el Partido Socialista de Extremadura cree que después de esta sentencia lo siguiente es buscarle a Gallardo una puerta giratoria?", se ha preguntado el portavoz del PP, que ha criticado la posibilidad de que pueda desempeñar otros cargos tras la resolución judicial.
Cabezas y Martos
El PP también ha puesto el foco en los cargos socialistas condenados en la causa. Núñez ha recordado que las concejalas Juana Cintas y Cristina Núñez han entregado sus actas, mientras que el concejal de Badajoz y diputado provincial Ricardo Cabezas y el alcalde Francisco Martos continúan en sus puestos.
"¿Qué tiene que decir Sánchez Cotrina sobre todo esto?", ha preguntado Núñez, que ha reclamado al secretario general del PSOE de Extremadura que aclare si va a pedir sus dimisiones.
El portavoz popular ha insistido en que el PSOE extremeño debe explicar qué medidas piensa adoptar tras las condenas y qué actuación seguirá la Diputación de Badajoz respecto a las cantidades percibidas por David Sánchez y su colaborador.
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