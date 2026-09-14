Economía doméstica
La bombona de butano se encarece casi un euro: este es su nuevo precio desde el martes
La tarifa regulada se encarece por el aumento de las materias primas y de los costes de transporte
La bombona de butano volverá a subir de precio este martes 15 de septiembre. El precio máximo de venta al público se incrementará un 4,96% y pasará a situarse en 18,84 euros, según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La nueva tarifa supone prácticamente alcanzar el límite máximo del 5% que puede aplicarse en cada revisión bimestral del precio regulado.
Detrás de esta subida se encuentra principalmente el encarecimiento de las materias primas utilizadas para producir el gas licuado del petróleo. Su cotización ha aumentado un 8,24%, mientras que los costes de los fletes, es decir, del transporte, han crecido un 10,27%.
En el cálculo también influye la evolución del euro frente al dólar y la reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos establecida desde el pasado 1 de septiembre.
Precio regulado
El precio de la tradicional bombona de butano, para envases de entre 8 y 20 kilogramos, no está liberalizado. Se revisa cada dos meses, concretamente el tercer martes del mes, mediante una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.
Para fijar su importe se tienen en cuenta factores como el coste internacional del propano y el butano, los gastos de transporte, el tipo de cambio entre el euro y el dólar y los costes de comercialización.
Las variaciones están limitadas a un máximo del 5% tanto al alza como a la baja. Sin ese límite y sin las medidas fiscales actualmente en vigor, la bombona habría alcanzado los 18,89 euros en esta revisión. La diferencia pendiente se acumulará para posteriores actualizaciones del precio.
El butano continúa siendo una alternativa al gas natural, especialmente en viviendas y núcleos de población que no están conectados a la red. Su consumo, sin embargo, mantiene una tendencia descendente: en 2025 se utilizaron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades y, desde 2021, la demanda ha caído más de un 12%.
- En el pueblo extremeño de los primos Jordi Hurtado y Jordi Évole: 'La conexión con Cataluña no se pierde
- Cataluña vende cada año a Extremadura productos por valor de 240 millones de euros y le compra por 118 millones
- Extremadura pide frenar las importaciones de aceite de oliva sin aranceles si perjudican a los productores
- Celestino Corbacho, del chozo extremeño a la alcaldía de L'Hospitalet: 'Cataluña no me ha regalado nada, pero me dio todas las oportunidades
- Llamamiento urgente para cubrir plazas de profesores de Educación Física en Extremadura
- Educación pacta con los sindicatos otros 130 euros para los docentes extremeños y el pago de las tutorías
- La familia que volvió de Cataluña a Extremadura con el hockey en la maleta: 30 años sobre patines en Burguillos del Cerro
- La noche de las Medallas de Extremadura se viste de gala: tres galardonados, la ausencia de Pedro Porro y el broche de Sanguijuelas