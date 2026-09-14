La bombona de butano se encarece casi un euro: este es su nuevo precio desde el martes

La bombona de butano volverá a subir de precio este martes 15 de septiembre. El precio máximo de venta al público se incrementará un 4,96% y pasará a situarse en 18,84 euros, según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva tarifa supone prácticamente alcanzar el límite máximo del 5% que puede aplicarse en cada revisión bimestral del precio regulado.

Detrás de esta subida se encuentra principalmente el encarecimiento de las materias primas utilizadas para producir el gas licuado del petróleo. Su cotización ha aumentado un 8,24%, mientras que los costes de los fletes, es decir, del transporte, han crecido un 10,27%.

En el cálculo también influye la evolución del euro frente al dólar y la reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos establecida desde el pasado 1 de septiembre.

Precio regulado

El precio de la tradicional bombona de butano, para envases de entre 8 y 20 kilogramos, no está liberalizado. Se revisa cada dos meses, concretamente el tercer martes del mes, mediante una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

Para fijar su importe se tienen en cuenta factores como el coste internacional del propano y el butano, los gastos de transporte, el tipo de cambio entre el euro y el dólar y los costes de comercialización.

Las variaciones están limitadas a un máximo del 5% tanto al alza como a la baja. Sin ese límite y sin las medidas fiscales actualmente en vigor, la bombona habría alcanzado los 18,89 euros en esta revisión. La diferencia pendiente se acumulará para posteriores actualizaciones del precio.

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El butano continúa siendo una alternativa al gas natural, especialmente en viviendas y núcleos de población que no están conectados a la red. Su consumo, sin embargo, mantiene una tendencia descendente: en 2025 se utilizaron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades y, desde 2021, la demanda ha caído más de un 12%.