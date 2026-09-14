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Política regional

El PSOE acusa a Guardiola de "esconderse" ante los problemas de la sanidad extremeña

González Andrade alerta de falta de especialistas en Oncología y Digestivo, problemas con las ambulancias y esperas para ecografías de las 20 semanas

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa en Mérida

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa en Mérida / PSOE Extremadura

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E. P. E.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, ha reclamado este lunes a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "dé la cara" ante los problemas que, según ha denunciado, atraviesa la sanidad pública extremeña y que estarían llegando a poner "en riesgo" la vida de los ciudadanos.

"Gobernar no es solo hacer vídeos en TikTok, es asumir responsabilidades, solucionar los problemas y tomar decisiones", ha afirmado González Andrade durante una rueda de prensa en Mérida, en la que ha acusado al Ejecutivo autonómico de "esconderse" y de negar las dificultades que existen en diferentes servicios sanitarios.

El dirigente socialista ha advertido de que no se puede "normalizar" la falta de profesionales sanitarios ni que determinados servicios estén "al borde del colapso". También ha vuelto a referirse a los problemas detectados este verano con el servicio de ambulancias, que, según el PSOE, llegó a prestar servicio con vehículos sin las autorizaciones necesarias.

González Andrade ha reprochado además a la Junta que el incremento de alrededor de 500 millones de euros destinado a Sanidad en los Presupuestos de 2026 "no se está notando en la vida de la gente".

Oncología y Digestivo

Entre los principales problemas señalados por el PSOE se encuentra la situación de Oncología en las áreas de Mérida y Don Benito-Villanueva de la Serena, que González Andrade ha situado "al límite".

En el caso de Don Benito-Villanueva, ha asegurado que el servicio dispone actualmente de "un especialista y medio" cuando llegó a contar con cinco profesionales. También ha denunciado una "falta importante" de especialistas en Digestivo en esa misma área sanitaria.

El portavoz socialista ha mencionado igualmente la situación de las mujeres embarazadas en Mérida, donde asegura que existe lista de espera para realizar la ecografía de las 20 semanas, una circunstancia que, según ha señalado, no se había producido anteriormente.

A juicio del PSOE, estos problemas evidencian una política del Gobierno regional dirigida a "mermar la sanidad pública" y aumentar la dependencia de la asistencia privada. González Andrade ha vuelto a reclamar, en este contexto, el cese de la consejera de Salud, Sara García Espada.

Críticas por las ambulancias

El PSOE también ha insistido en el funcionamiento del transporte sanitario durante el verano. González Andrade ha señalado que, independientemente de las posibles sanciones a la empresa adjudicataria, corresponde a la Junta garantizar que se cumplen las condiciones del contrato.

"Nadie controló, nadie vigiló", ha denunciado el portavoz socialista, que considera un "auténtico escándalo" que algunas ambulancias pudieran estar circulando sin los permisos necesarios.

González Andrade ha concluido acusando de nuevo a Guardiola de "callar, esconderse y no comparecer" ante los problemas que, según el PSOE, atraviesa el sistema sanitario extremeño.

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