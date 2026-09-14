"Quiero ir a Benidorm": arranca la carrera por los viajes del Imserso y las agencias extremeñas esperan mañana el 'mogollón'

"Yo lo que quiero es salir un poco de la monotonía". Nieves todavía no sabe si será Málaga, Alicante, una escapada por el interior o cualquier otro punto del mapa, lo que sí tiene claro es que quiere viajar con su amiga Juani. Este lunes han acudido juntas a Viajes Monfragüe, en Cáceres, para estrenarse en el programa de turismo del Imserso. El destino de momento es secundario, aunque Juani admite que le gustaría "ir a Benidorm". Eso sí, como calcula que el viaje será en enero o febrero, da por hecho que no podrán ir "ni un día" a la playa, dice entre risas.

A media mañana, Benidorm ya figuraba completo entre las opciones disponibles en la agencia de viajes, según explica su propietaria, Pilar Jaén. No es una sorpresa. "Es lo que más suelen pedir junto con la zona de Málaga y las islas", resume. La temporada 2026-2027 del Imserso ha comenzado este 14 de septiembre para los usuarios preferentes de Extremadura y otras ocho comunidades. Los no preferentes podrán reservar desde este martes y las agencias esperan que sea entonces cuando llegue el grueso de la demanda. Las primeras horas sirven ya, sin embargo, para dibujar el mapa de preferencias de los viajeros extremeños.

El Mediterráneo sigue mandando

El Mediterráneo conserva buena parte de su atractivo. Alicante y Málaga continúan entre las elecciones más repetidas y, cuando la acreditación permite optar por las islas, Mallorca y Tenerife aparecen en las primeras posiciones. En Baleares existe algo más de margen para escoger entre Mallorca, Menorca e Ibiza, aunque las dos primeras concentran buena parte del interés. Para Canarias, señala Jaén, la oferta que llega habitualmente a los usuarios cacereños se concentra especialmente en Tenerife.

Preguntada por los factores a la hora de elegir destino, la responsable de Viajes Monfragüe explica que "pesa mucho el precio y también las noches que pasarán fuera de casa". Para un desplazamiento largo, como los de Cataluña, muchos clientes prefieren una estancia de diez días antes que una de ocho. "Aunque cueste un poquito más, ya que hacen tantos kilómetros...", señala. En Málaga ocurre lo contrario, la proximidad hace más atractivas las estancias más cortas.

Para Nieves y Juani es la primera vez que intentarán viajar con el programa y quieren conocer primero las posibilidades que tienen. Nieves pensaba incluso en subirse a un avión, algo que nunca ha hecho, pero en casa no terminan de verlo claro. De momento, ambas estudian el catálogo sin demasiadas exigencias. "Hasta que no me informe un poco no sé lo que hay", reconoce.

Más interés por los circuitos

La playa, además, ya no monopoliza el interés como hace años. Las agencias consultadas perciben un desplazamiento paulatino hacia las islas y, sobre todo, hacia los viajes culturales. "Los destinos que se eligen están cambiando mucho. Las playas han quedado un poco más rezagadas", sostiene Toñi Nevado, responsable de Nevatur.

Pilar Jaén observa que hay mujeres que prefieren una ruta organizada a pasar varios días entre el hotel y el paseo marítimo. "Prefieren irse a uno cultural porque así por lo menos vas haciendo cosas y te relacionas con más gente", explica. Son viajes más cortos y el precio no siempre resulta muy diferente al de otras modalidades.

Teresa ya ha viajado tres o cuatro veces con el Imserso y mañana intentará reservar. "Las veces que he ido me ha gustado. He conocido a mucha gente de aquí y de otras ciudades", cuenta. En uno de sus viajes recuerda que salieron más de un centenar de viajeros extremeños. Ha visitado Menorca, Mallorca y Tenerife: "A mí me ha ido estupendamente y me han tratado muy bien", afirma. Incluso cuando la pandemia frustró uno de sus viajes pocos días antes de partir, recuerda que recuperó "hasta el último céntimo".

Cuatro años intentando conseguir plaza

Sin embargo, lamenta ahora que lleva ya cuatro años sin ser capaz de conseguir un viaje. "Si hay 40 plazas y las personas que están citadas antes que yo las han cogido, te quedas sin plaza", explica. Después siempre queda la posibilidad de aprovechar una cancelación, pero ya depende de que vuelva a liberarse alguna vacante.

No todos los usuarios pueden escoger cualquier modalidad desde el primer momento. La carta de acreditación determina tanto el día de compra como el tipo de programa al que puede acceder inicialmente cada persona. Si la autorización es únicamente para costa peninsular, por ejemplo, este martes solo podrá reservar dentro de esa categoría. A partir del miércoles 16 se amplían las opciones con las plazas que continúen libres. "Ese día se abre la veda para todo el mundo y se puede intentar comprar aquello que haya quedado disponible", resume Nevado.

El día fuerte llega este martes

Aunque la comercialización ha arrancado este lunes, las agencias coinciden en que la gran jornada será la del martes. "Hoy hay una minoría y mañana está casi todo el mundo", explica la dueña de Nevatur. Calcula, a modo orientativo, que la distribución entre ambos días puede aproximarse a un 20%-80%.

Eso no ha impedido que durante la mañana haya habido movimiento en Nevatur. Muchos usuarios han acudido no para cerrar todavía el viaje, sino para dejar su acreditación, resolver dudas o comprobar qué pueden reservar cuando llegue su turno.

En Viajes Monfragüe manejan una previsión parecida. "Mañana se espera el mogollón", apunta Pilar Jaén. Internet ha reducido parte de las colas que antiguamente se formaban ante las agencias, porque las cartas incorporan una clave que permite gestionar directamente la reserva, pero todavía son muchos quienes prefieren entregar la documentación a un profesional y dejarse asesorar.

El perfil tampoco responde ya a una única fórmula. Llegan matrimonios, parejas, grupos de amigos y personas qeu van solas. Hay quienes llevan años recorriendo España de la mano del programa y quienes, como Nieves y Juani, llegan por primera vez sin saber qué destino terminarán escogiendo. Ellas tienen claro que si consiguen plaza, será juntas. Después de todo, para muchas de las personas que esta semana miran una pantalla llena de ciudades, hoteles y fechas, el destino es importante, pero no siempre es lo principal.