Rafael Moneo, arquitecto del Museo Romano de Mérida, entra en la Real Academia de Extremadura

El arquitecto Rafael Moneo Vallés, uno de los nombres españoles de mayor prestigio internacional en su disciplina y autor del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, será investido este sábado, 19 de septiembre, académico de Honor de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX). La ceremonia se celebrará en Trujillo y tendrá como protagonista también a otro de los grandes conjuntos monumentales de la región: la Catedral de Plasencia.

Moneo pronunciará durante su ingreso el discurso titulado "Disquisiciones en torno a la catedral de Plasencia: abierto elogio de su arquitectura", en el que abordará la importancia del templo placentino y las diferentes etapas de su complejo proceso constructivo.

El acto comenzará a las 12.00 horas en el salón de actos del Palacio de Lorenzana de Trujillo, sede de la institución académica, y estará presidido por la presidenta de la RAEX, María del Mar Lozano Bartolozzi. También está prevista la asistencia de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Su admiración por la Catedral de Plasencia

La elección del tema del discurso tiene su origen en una reciente visita de Rafael Moneo a la Catedral de Plasencia. Según explica la Real Academia de Extremadura, el arquitecto quedó especialmente impresionado por el estado de conservación del templo y por el extraordinario patrimonio monumental que conforma su entorno.

Durante aquel recorrido mostró especial interés por la "riqueza y complejidad" de un conjunto en el que conviven edificaciones y elementos levantados en diferentes épocas: la Catedral Vieja, las murallas, el claustro y su sala capitular y la Catedral Nueva.

Precisamente esa sucesión de etapas, estilos y transformaciones y la particular historia de un edificio cuya interpretación permanece abierta centrarán la intervención con la que Moneo formalizará su entrada en la institución extremeña.

Una figura clave de la arquitectura contemporánea

La Real Academia destaca que la incorporación de Rafael Moneo como académico de Honor supone "el reconocimiento a una trayectoria excepcional y a una figura cuya obra y pensamiento han contribuido de manera decisiva a la cultura arquitectónica contemporánea".

Moneo cuenta con algunos de los principales reconocimientos internacionales de la arquitectura. En 1996 recibió el Premio Pritzker, considerado uno de los galardones más importantes de la disciplina. A él se suman el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, la Medalla de Oro de la Arquitectura del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y la Medalla de Oro del Royal Institute of British Architects.

Su relación con Extremadura está marcada especialmente por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, una de sus obras más emblemáticas y un edificio que se ha convertido en referente internacional de la arquitectura museística. El museo ha recibido además este año la Medalla de Extremadura.

A lo largo de su carrera, Moneo también ha firmado proyectos como la Estación de Atocha y la ampliación del Museo del Prado, en Madrid; el Kursaal de San Sebastián; el Museo Thyssen-Bornemisza; el Ayuntamiento de Murcia; la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, en Estados Unidos; la Fundación Miró de Palma de Mallorca o el Museo de Arte Moderno de Estocolmo.

Este sábado, su trayectoria quedará también vinculada formalmente a la Real Academia de Extremadura desde Trujillo, aunque su discurso dirigirá todas las miradas hacia uno de los grandes monumentos de Plasencia.