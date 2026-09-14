El TSJEx confirma 1.500 euros de indemnización para 29 limpiadoras de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la condena a las empresas encargadas del servicio de limpieza de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros, ISS Facility Services y Gelim Extremadura, por vulnerar el derecho de sus trabajadoras a disfrutar de los descansos diarios y semanales establecidos en la normativa laboral y en el convenio colectivo.

La resolución obliga a las compañías a indemnizar con 1.500 euros a cada una de las 29 trabajadoras representadas por CCOO en el procedimiento, lo que supone una compensación conjunta de 43.500 euros, según ha informado este lunes el sindicato.

La Sala de lo Social del TSJEx desestima así el recurso de suplicación presentado por las empresas contra la sentencia dictada en marzo de 2026 por el Tribunal de Instancia de Badajoz y confirma íntegramente aquella resolución.

El procedimiento parte de una demanda de conflicto colectivo presentada por CCOO del Hábitat de Extremadura contra las dos empresas responsables de la limpieza de los hospitales de Mérida y Tierra de Barros.

Según explica el sindicato, sus servicios jurídicos denunciaron que la organización de los turnos provocaba "el solapamiento del descanso diario con el descanso semanal", lo que impedía a las empleadas disfrutar "de manera real y efectiva" del día y medio de descanso semanal que les corresponde.

La jornada tendrá que reorganizarse

La sentencia dictada inicialmente dio la razón a CCOO y declaró la obligación de las empresas de respetar de forma diferenciada los descansos diarios y semanales, además de redistribuir la jornada laboral para garantizar que las trabajadoras puedan disfrutar de ellos de manera efectiva.

ISS Facility Services y Gelim Extremadura recurrieron el fallo ante el TSJEx. Entre otros argumentos, cuestionaron que la reclamación pudiera tramitarse a través de un conflicto colectivo, la justificación de la indemnización y defendieron que debían estudiarse individualmente las circunstancias de cada empleada.

El Tribunal Superior extremeño rechaza ahora esos planteamientos y considera adecuado el procedimiento de conflicto colectivo porque la controversia afecta de forma homogénea a un grupo de trabajadoras y deriva de una misma práctica empresarial relacionada con la organización de los turnos y los descansos.

La Sala considera que se trata de un conflicto jurídico sobre el cumplimiento de las normas laborales en materia de jornada y descanso.

1.500 euros por trabajadora

El TSJEx también avala la compensación económica establecida en primera instancia. El tribunal considera acreditado que la actuación de las empresas causó un perjuicio relacionado con el derecho al descanso y califica como "proporcionada" la indemnización de 1.500 euros por afectada.

Como referencia para determinar la cuantía, la sentencia tiene en cuenta la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que establece multas de entre 751 y 7.500 euros para las infracciones graves en esta materia. Los 1.500 euros fijados en el fallo se sitúan en el límite máximo del grado mínimo.

CCOO destaca que la resolución confirma el derecho de las trabajadoras de ambos hospitales a que sus descansos diarios y semanales "se respeten de forma efectiva" y a que la organización de sus jornadas se adapte para garantizar su cumplimiento.